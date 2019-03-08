Cezayir: Cumhurbaşkanı 'iç ve dış güçlerin yol açabileceği kaosa karşı' protestocuları uyardı

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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika, 20 yıllık iktidarını uzatma çabasına karşı çıkan protestocuları, "kaos" ihtimaline karşı uyardı.

82 yaşındaki Buteflika, yönetimini sonlandırması çağrısı yapan protestocuların arasına sızan "iç ve dış" güçler olabileceğini de söyledi.

Sağlık sorunları nedeniyle 7 yıldır kamuoyunun karşısına çıkmayan Cumhurbaşkanı Buteflika'nın bu açıklaması, Cuma günü düzenlenmesi beklenen büyük çaptaki protestoların hemen öncesinde geldi.

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Buteflika'nın 5. kez cumhurbaşkanlığına adaylığını koyması tepki çekmişti.

2001 yılından beri devam eden yasağa rağmen, ülke çapında çoğu genç on binlerce kişi haftalardır protesto gösterileri düzenliyor.

Buteflika, resmi haber ajansı APS aracılığıyla paylaştığı mesajında, kargaşa çıkarmak isteyenlerin protesto gösterilerine sızabileceğini söyledi.

"Pek çok vatandaşın görüşlerini dile getirmek için barışçıl bir şekilde protesto gösterisi düzenlediğini" söyleyen Buteflika sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak fırsat kollayan bazı tarafların bu barışçıl ifade biçimine sızma ihtimaline karşı, ki bu kaosa yol açabilir, dikkatli ve tedbirli olma çağrısı yapmalıyız."

Buteflika, açıklamasında 18 Nisan'daki seçimlerden çekilmesi taleplerine ilişkin bir yorumda bulunmadı.

Buteflika'nın açıklamasının yayımlandığı Perşembe günü, 1000 kadar hukukçu ülkenin başkenti Cezayir'de cumhurbaşkanının sağlık sorunları nedeniyle seçimlerden men edilmesi talebiyle sokaklara döküldü.

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Protestocular polis kordonunu aşarak, seçimlere katılmak için 21 adayın başvurusunu onaylayan Anayasa Konseyi'ne doğru yürüdüler.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hukukçulara yoldan geçenlerin de alkışlarla destek verdiği görülüyor.

Cezayir Hukuk Barosu üyesi protestocu Ahmed Dahim, "Anayasa Konseyi'ni göreve çağırıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanının seçimlere katılmak için sağlık koşullarını sağlamadığını söyleyen Dahim, "5. döneme hayır" ifadesini kullandı.

Anayasa Konseyi'nin 14 Mart'ta adaylara ilişkin kararını vermesi gerekiyor.

Cezayir Tabipler Birliği, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı adaylarının sağlık raporlarının "tıp etiğine" uygun olması ve birlik üyesi doktorlar tarafından alınması gerektiğini açıkladı.

Perşembe günü Buteflika'nın kampanya müdürü Abdelgani Zaalane, cumhurbaşkanının sağlığının endişe kaynağı olmadığını söylemişti.

2013'te felç geçiren ve tekerlekli sandalye kullanan Buteflika, 24 Şubat'tan beri İsviçre'de tedavi görüyor.

Zaalane, İsviçre'deki "rutin tıbbi kontrollerin" henüz bitmediğini de sözlerine ekledi. Buteflika'nın ülkeye ne zaman döneceği bilinmiyor.

'Baskı' gördüklerini söyleyen gazeteciler de protesto gösterisi düzenledi

Perşembe günü basın çalışanları da protestoların haberleştirilmesine ilişkin üzerlerinde "baskı olduğu" gerekçesiyle bir kez daha Basın Özgürlüğü Meydanı'nda toplandı.

Geçen haftaki protestoda bir dizi gazeteciyi gözaltına alan polis, bu sefer protestoya engel olmadı.

Buteflika, seçimleri kazanması durumunda yeni bir seçimin düzenlenmesi için ulusal konferans düzenleyeceğini ve bu seçimlerde aday olmayacağını söylemişti.