Times: Erdoğan S-400 anlaşmasını yeniden düşünmeli

Telif hakkı Getty Images Image caption S-400 Savunma Sistemi

İngiliz Times gazetesi bugünkü başyazısında Türkiye'nin Rusya'dan teslimatını beklediği S-400 füze savunma sistemi ile ilgili gelişmeleri yorumladı.

Times, "Türkiye'nin Rus füze sistemi satın alması NATO'nun güvenliğini tehlikeye atıyor ve Batı'yı daha da bölüyor" ifadesini kullandı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "S-400 anlaşmasını yeniden düşünmesi" çağrısında bulundu.

Times'ın başyazısı, Türkiye'nin kıtalararası konumu nedeniyle geleneksel olarak Doğu ve Batı arasında bir köprü olarak görüldüğü ifadesiyle başlıyor, Türkiye'nin Batı ittifakında uzun zamandır sürdürdüğü konumundan uzaklaştığı belirtiliyor.

Ardından Türkiye'nin NATO ve ABD'den gelen uyarılara rağmen Rusya'dan S-400 savunma sistemi almaya kararlı olduğu vurgulanıyor.

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Micheal Scaparrotti, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini alması durumunda risk oluşturacağı gerekçesiyle F-35 teslimatının iptal edilmesinin gerektiğini söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini teslim alması durumunda, Washington'un Türkiye'ye yönelik yaptırımları devreye sokabileceğini belirtmişti.

Palladino, S-400 füzelerinin alınması halinde ABD'den Türkiye'ye F-35 jetlerinin teslimatının durdurulabileceğini de kaydetmişti.

Telif hakkı Getty Images Image caption ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Rusya ile yapılan S-400 anlaşmasından geri dönüş olmayacağını söylemiş, "Biz işi bitirdik. Artık konuşmanın anlamı yok" demişti.

Times'taki başyazıda ise Putin'in NATO ittifakını bölmeye çalıştığı belirtiliyor, "Kaybedenler Türk halkı olacak" deniyor.

Başyazı şöyle devam ediyor:

"Erdoğan'ın Kremlin'e doğru eğilimi dışarıdan tuhaf bir politika gibi görünüyor. Türkiye tarihi olarak haklı nedenlerle Rusya'ya temkinli yaklaştı. Ankara'nın ABD ile modern zamandaki müttefikliği, Stalin'in Türkiye topraklarına yönelik saldırgan planlarının olduğu 1946'ya kadar gidiyor.

"Türkiye'nin 1952'de NATO'ya kabulünden beri, Washington ile ilişkilerde zaman zaman sallantılar oldu, özellikle de 1974'deki Kıbrıs Savaşı'ndan sonra, ama bu şimdiye kadarki en büyük sorun."

'Rusya güvenilmez bir müttefik'

"Türk lider ülkesini güvenilmez bir müttefike doğru yöneltiyor" sözleriyle devam eden başyazıda, "(Erdoğan'ın) Moskova'ya doğru çalımı muhtemelen silah sistemlerinden ziyade Suriye ile ilgili. Eğer sonunda NATO'nun taleplerine boyun eğer ve S-400 anlaşmasını bitirirse, bunun karşılığında muhtemelen ABD'nin Suriyeli Kürtlerden desteğini çekmesini isteyecek" ifadeleri yer alıyor.

Başyazıda, Rusya'nın Türkiye'nin talebiyle Suriye'de muhaliflerin elinde kalan son bölge olan İdlib'e yönelik harekatı ertelediği hatırlatılarak, Moskova'nın Washington ile Ankara'nın arasını açmak için bu kozu kullandığı kaydediliyor.

Times başyazıda ayrıca, Türkiye'nin ABD'den Patriot sistemi almak istediğini de hatırlatmış ve şu yorumu yapmış:

"Türkiye'nin iki sistemi de almaya parası yetmez."

Başyazı, "NATO değişim içerisinde. Putin bölünmeleri daha da derinleştirmeye çalışıyor. Başarılı olmamalı" ifadesiyle bitiyor.

Image caption S-400'ün çalışma sistemi

Rusya ile Türkiye, Aralık 2017'de S-400 füze savunma sistemi satışı için anlaşma imzalamıştı.

S-400 füzelerinin bu yıl teslim edilmesi bekleniyor.

Aralık ayında ise ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, Türkiye'ye 3,5 milyar dolar değerindeki Patriot hava ve füze savunma sisteminin satışını onaylamıştı.