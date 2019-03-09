İngiltere İçişleri Bakanı, Şamima Begüm'ün bebeğinin ölümü sonrası eleştiriliyor

Telif hakkı Jamie Wiseman/Daily Mail Image caption Şamima Begüm ve Perşembe günü ölen üçüncü çocuğu

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, 4 yıl önce IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden 19 yaşındaki Şamima Begüm'ün bebeğinin ölmesinin ardından ülkesinde eleştiriliyor. İngiltere'ye dönmek isteyen Begüm'ün İngiliz vatandaşlığı Javid'in kararıyla iptal edilmişti.

Şamima Begüm'ün aile dostlarından biri, İngiltere'nin, onun çocuğunu koruyamadığını söyledi.

Begüm'ün ailesi, vatandaşlığın iptali kararının gözden geçirilmesini istedi.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin İçişleri Sözcüsü Diane Abbott da İçişleri Bakanlığı'nın tavrını eleştirdi.

Abbott, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Herhangi bir kişiyi, devletsiz hale getirmek uluslararası hukuka aykırıdır. Masum bir çocuk, İngiliz bir kadının vatandaşlıktan çıkarılması sonucu öldü. Bu, duyarsız ve insanlık dışı bir tavırdır" dedi.

@HackneyAbbott tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin It is against international law to make someone stateless, and now an innocent child has died as a result of a British woman being stripped of her citizenship. This is callous and inhumane https://t.co/Lv35Q4vvrA — Diane Abbott (@HackneyAbbott) 8 Mart 2019

Yaklaşık iki haftalık bebekte akciğer iltihabı olduğu ve bebeğin Perşembe günü hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Şamima Begüm, 2015'te iki arkadaşıyla birlikte İngiltere'den ayrılarak Türkiye üzerinden Suriye'ye gitmişti.

Telif hakkı Londra Emniyet Müdürlüğü Image caption 2015'te İngiltere'den ayrılarak Türkiye üzerinden Suriye'ye giden Kadiza Sultana, Amira Abase ve Şamima Begüm

Begüm geçen ay Suriyelilerin kaldığı bir mülteci kampında Times gazetesine konuşmuş, "'yeni doğacak bebeğinin ölmesini istemediğini ve bu yüzden İngiltere'ye dönmek istediğini" söylemişti.

Daha sonra BBC'ye de konuşan Begüm, "Suriye'ye gittiğim için pişman değilim ama IŞİD'in yaptığı her şeyi de onaylamıyorum" demişti.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı 15 yaşında IŞİD'e katılan Şamima Begüm: Örgütün poster yüzü olmayı ben istemedim

İngiliz hükümeti: Her çocuğun ölümü trajiktir

İngiliz hükümetinden bir sözcü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, her çocuğun ölümünün "trajik" olduğunu söyledi.

Sözcü, hükümetin İngiliz vatandaşlarına ısrarla, Suriye'ye gitmemeleri tavsiyesinde bulunduğunu hatırlattı.

İktidardaki Muhafazakar Parti'nin üst düzey yetkililerinden Brandon Lewis ise Begüm'ün vatandaşlığının iptal edilmesi kararının İngiltere'nin ulusal çıkarları doğrultusunda alındığını söyledi.

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid kararına gerekçe olarak önceliğinin, ülkesinin güvenliğini sağlamak olmasını göstermişti.