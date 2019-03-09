Dünyanın en ünlü oyuncak bebeği Barbie 60 yaşında

Telif hakkı TIMM SCHAMBERGER/AFP/Getty Images Image caption Barbie

Dünyanın en ünlü oyuncak bebeği Barbie, bugün 60 yaşında.

Barbie ilk olarak 9 Mart 1959'da New York Oyuncak Fuarı'nda çeşitli kılıklarda görülmüştü.

O günkü Barbilerin kimisi başkan adayı, kimisi astronot, kimisi rap şarkıcısıydı.

Barbie'nin üreticisi oyuncak şirketi Mattel, 60. yıl şerefine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, "ilham verici kadınların Barbie versiyonlarını" tasarladı.

Oyuncak bebekleri tasarlanan, alanlarında başarılı kadınlar arasında, yönetmen ve senarist Gülse Birsel de var.

Telif hakkı MATTEL Image caption Gülse Birsel

Geçen yıl da 8 Mart'ta milli sörfçü Çağla Kubat'ın Barbie bebeği yapılmıştı.

Mattel şirketi bu yıl ayrıca özel olarak 6 Barbie daha üretti.

Şirket bu Barbilerin kadınların temsil oranlarının düşük olduğu sektörler dikkate alınarak üretildiklerini açıkladı.

Mattel'e göre dünyada örneğin yeterince kadın astronot ya da itfaiye görevlisi yok.

1 milyardan fazla sattı

Efsane oyuncağın modası hiçbir zaman geçmedi.

Barbie çok sayıda genç kıza rol model oldu.

Ancak Mattel şirketi bu süreçte Barbie yüzünden sık sık "ulaşılması mümkün olmayan güzellğik standartlarını teşvik ettiği" gerekçesiyle eleştirildi.

Yine de Barbie hala dünyanın en çok satılan oyuncaklarından biri.

60 yılda 1 milyardan fazla Barbie satıldı.