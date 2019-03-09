Venezuela'da karşılıklı gösteriler: Polis muhaliflere karşı biber gazı kullandı

Telif hakkı Reuters Image caption Caracas'ta gösteri düzenleyen muhalifler

Venezuela'da, kendisini 23 Ocak'ta geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaidó ile Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun çağrıları üzerine karşılıklı gösteriler düzenleniyor.

Başkent Caracas'ta Guaidó yanlısı gösteriye binlerce kişi katılıyor.

Göstericilerden bazıları polisle çatıştı.

Polis göstericilere karşı biber gazı kullandı.

Bazı göstericilerin daha önce polise hitaben "Katiller" diye bağırdığı gözlendi.

Maduro Cumartesi günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Asla teslim olmayacağız" demişti.

Hafta içinde önce Guaidó daha sonra Maduro destekçilerine Cumartesi günü gösteriler düzenlemeleri çağrısı yapmıştı.

Muhaliflerin kontrolündeki Ulusal Meclis'in başkanı olan Guaidó'yu 50'den fazla ülke Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıyor.

Venezuela ordusu ise Maduro'nun arkasında.

Maduro'yu destekleyen ülkeler arasında Rusya, Çin ve Türkiye de var.

Telif hakkı AFP Image caption Caracas'ta gösteri düzenleyen Devlet Başkanı Maduro'nuun destekçileri

Karşılıklı suçlamalar

Venezuela'nın önemli bir bölümünde Perşembe gününden bu yana elektikler kesik.

Caracas yönetimi birçok bölgeye bugün elektrik verilemeye başlandığını açıkladı.

Venezuela hükümeti kesintilerden, ülkenin en büyük hidroelektrik santraline sabotajla zarar veren muhalif güçleri sorumlu tutuyor.

Muhalefet ise bu iddiayı reddediyor ve kesintilerin sorumlusunun "beceriksiz" hükümet olduğunu savunuyor.

Venezuela Devlet Başkanı President Maduro, 2013'te ölen selefi Hugo Chavez'in yerine göreve gelmişti.

Son yıllarda Venezuela ekonomisi çöktü, ülkede geçen yıl enflasyon yüzde 800 bine çıktı, gıda sıkıntısı başladı.

Maduro, Guaidó'yu, "Amerikalı emperyalistlerin" yardımıyla kendisini darbeyle devirmeye çalışmakla suçluyor.