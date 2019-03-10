Etiyopya Havayolları'nın 157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
- 10 Mart 2019
- Paylaş Facebook
- Paylaş Messenger
- Paylaş Twitter
- Paylaş E-posta
- Paylaş Facebook
- Paylaş WhatsApp
- Paylaş Messenger
- Paylaş Twitter
-
Paylaş
PaylaşDış linkler yeni bir pencerede açılacak
-
E-postaPaylaş E-posta
-
-
MessengerPaylaş Messenger
-
MessengerPaylaş Messenger
-
-
-
-
Bu linki kopyalaPaylaşma hakkında
Dış linkler yeni bir pencerede açılacak
-
Etiyopya Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı düştü.
İçinde 149 yolcu ve sekiz mürettebatın bulunduğu uçak Addis Ababa-Nairobi seferini yapıyordu.
Başbakan Abiy Ahmed Twitter'dan attığı mesajda, "sevdiklerini kaybeden ailelere başsağlığı" diledi.
Ayrıntılar geliyor...