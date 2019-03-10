Etiyopya Havayolları'nın 157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü

  • 10 Mart 2019
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Etiyopya Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı düştü.

İçinde 149 yolcu ve sekiz mürettebatın bulunduğu uçak Addis Ababa-Nairobi seferini yapıyordu.

Başbakan Abiy Ahmed Twitter'dan attığı mesajda, "sevdiklerini kaybeden ailelere başsağlığı" diledi.

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