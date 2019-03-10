İtalya'nın Çin'in 'İpek Yolu'na katılma planı ABD'den tepki çekti

Telif hakkı Getty Images Image caption İtalya Maliye Bakanı Giovanni Tria, projeyi 'kaçırılmayacak bir tren' olarak nitelendirdi

Çin'in Modern İpek Yolu girişimi olarak da nitelenen "Bir Kuşak, Bir Yol" adlı dev ticaret ve altyapı projesine İtalya'nın dahil olma planı ABD'nin tepkisini çekti.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü ve Başkan Donald Trump'ın Özel Asistanı Garrett Marquis dün sosyal medyada yazdığı mesajda İtalyan hükümetinin Çin'in Bir Kuşak, Bir Yol Projesi'ne katılarak "meşruluk kazandırmasına" karşı çıktı.

Marquis, Twitter'daki mesajında, "İtalya önemli bir küresel ekonomi ve büyük bir yatırım mekanıdır. İtalyan hükümetinin Çin'in gösteriş amaçlı altyapı projesine meşruluk kazandırmasına gerek yok" dedi.

Sistem karşıtı, AB'ye mesafeli popülist partilerin yönetimindeki İtalya, Bir Kuşak, Bir Yol Projesi'ne resmi olarak katılma sinyalleri veren ilk G7 ülkesi oldu. İtalya Maliye Bakanı Giovanni Tria geçen Aralık ayında yaptığı bir konuşmada "Proje, İtalya'nın yönetmesi gereken ve kaçıramayacağı bir trendir" demişti.

İtalya-Çin ilişkilerinin başrolündeki isimlerinden Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Michele Geraci de, İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada Roma'nın, Bir Kuşak, Bir Yol Projesi'ne için mutabakat anlaşması imzalamayı planladığını söyledi.

Geraci'nin açıklamalarına göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ay sonunda yapması beklenen İtalya ziyareti sırasında bir mutabakat zaptı imzalanabilir. Geraci, "Müzakereler henüz bitmedi ama (Xi'nin) ziyaretine kadar sonlandırılması mümkün" dedi.

Geraci İtalya'nın amacını, "İtalya malı ürünlerin, dünyanın en hızlı büyüyen pazarı olan Çin'e ihracat hacminde daha fazla başarıya ulaşmasını sağlamak istiyoruz" diye açıkladı.

Şi Cinping 21-24 Mart'ta İtalya'ya gelecek

İtalya'daki koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketi'nin siyasi lideri de olan, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Luigi Di Maio geçen Eylül ve Kasım aylarında Çin'e iki ayrı ziyarette bulunmuştu. Di Maio'nun bu seyahatlerinde Bir Kuşak, Bir Yol Projesi'nin de görüşüldüğü belirtiliyor.

Maliye Bakanı Giovanni Tria da bu göreve gelmesinin ardından ilk yurtdışı seyahatini Çin'e yapmıştı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de 21-24 Mart tarihleri arasında İtalya'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Çin resmi haber ajansı Şinhua, ekonomisi resesyondaki İtalya'nın Çin'deki ekonomik fırsatları incelemek üzere bir "görev gücü" kurduğunu ve bu bağlamda Bir Kuşak, Bir Yol Projesi'ne katılımın da değerlendirildiğini belirtti.

Ajansa konuşan Çin'in İtalya Büyükelçisi Li Ruiyi, "İtalya ve Çin geçmişte İpek Yolu ile bağlıydı. Bu görev gücünün de Bir Kuşak, Bir Yol Projesi kapsamında iki ülkenin işbirliğini güçlendirmesini ve daha yakın AB-Çin ilişkilerine katkıda bulunmasını bekliyoruz" dedi.

Çin'i Avrupa, Afrika ve Asya'ya bağlayan limanlar, demiryolları ve karayolları ağını içeren ticaret ve altyapı ağı Bir Kuşak, Bir Yol Projesi ilk olarak 2013 yılında açıklanmıştı.

Bu projeyle Çin'in yalnızca ticari ilişkilerini değil etki alanını da genişletmeyi ve küresel liderlik mücadelesinde öne geçmeyi amaçladığını savunanlar da bulunuyor.