Times: 6 Türk vatandaşı Erdoğan'ın talimatıyla Kosova tarafından yasa dışı bir şekilde Türkiye'ye gönderildi

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İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, Kosova Parlamentosu'nda yapılan soruşturmada, "Altı Türk vatandaşının, büyük olasılıkla doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kosovalı mevkidaşı Haşim Taçi üzerinden verdiği emirle, Kosova istihbarat birimleri tarafından yasadışı bir şekilde iade edildiği" sonucuna varıldığını duyurdu.

Times'ın haberinde, Parlamento Komisyonu'nun soruşturmasının "Erdoğan'ın ülke dışındaki siyasi rakiplerinin ne ölçüde peşine düştüğünü ve Ankara'nın bir güvenlik kurumunu nasıl Başbakan Ramuş Haradinac'ın bilgisi olmadan kullandığını gözler önüne serdiği" belirtiliyor.

Times, Türk vatandaşlarının bir yıl önce tutuklandıkları sırada Kosova'da yasal bir şekilde kaldıklarını, derhal Türkiye'ye gönderildiklerini ve "İstanbul'un dışındaki kötü şöhretli Silivri Hapishanesi'ne" gönderildiklerini belirtiyor.

Gülen yapılanmasını "Erdoğan'ın Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişiminin arkasında olduğuna inandığı dini örgüt" diye tanımlayan Times, sınır dışı edilen atlı kişiden beşinin bu hareketle bağlantılı olduğunu söylüyor.

Altıncı kişinin ise yanlışlıkla tutuklandığı ve Kosova güvenlik güçlerinin bunu fark ettikleri halde, bu kişinin yine de sınır dışı edildiği vurgulanıyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Cumhurbaşkanı Haşim Taçi (solda)

Times, Erdoğan'ın Gülen şüphelilerinin Türkiye'ye gönderilmesi çağrısına yanıt veren 21 ülke arasında, Pakistan, Azerbaycan, Senegal ve Moğolistan'ın da bulunduğunu bildirirken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçen Kasım ayında, Ankara'nın 83 ülkedeki 482 kişi için iade talebinde bulunulduğunu söylediğini aktarıyor.

Haber şöyle devam ediyor;

Şüphelilerin iade edilmesi tepki yaratmış ve Haradijnaj, Twitter'da operasyondan haberi olmadığını söylemişti. Times'ın gördüğü, Kosova Parlamentosu Soruşturma Komitesi'nin raporunda, iadelerin ülkenin anayasa ve yasalarının 31 kez ihlal edilmesi anlamına geldiği sonucuna varıldı. Aynı zamanda, Kosova'nın da taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlal edildiği tespit edildi."

Gazeteye konuşan Komite Başkanı Xhelal Svecla da "emrin en yüksek kurumlardan geldiğini" söylüyor

Svecla, "Kosova İstihbarat Kurumu (KIA) Türk tarafından Kosova'da yasal bir şekilde oturan altı Türk vatandaşının sınır dışı edilmesi talebini aldı. Listenin daha uzun olduğuna yönelik şüpheler var. Bulgularımıza göre bütün bunlar istihbarat örgütümüzün bile üzerine gidiyor" diyor.

Gazete, "Erdoğan'ın yakın müttefiki" diye tanımladığı Taçi'nin sınır dışı emrini verdiğine inanıldığını belirtiyor. Gazete ayrıca, Erdoğan'ın Taçi'ye, 193 BM üyesi ülkeden 102'si tarafından tanınan Kosova'ya Interpol gibi uluslararası kuruluşlara girişte yardımcı olacağı vaadinde bulunduğunu vurguluyor. Taçi'nin de Erdoğan'ın geçen Temmuz ayındaki yemin törenine katılan birkaç liderden biri olduğu kaydediliyor.

Gazete habere "Bu vaka, Ankara'nın bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olan Kosova'da büyüyen nüfuzunu gösteriyor. Türk hükümeti ülkede cami yapımı ve eğitime para pompaladı, ancak tam olarak ne kadar olduğunu açıklamayı reddediyor" satırlarıyla son veriyor.