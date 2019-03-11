Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika adaylıktan çekildi, seçimler ertelendi

Telif hakkı Getty Images Image caption Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika, iki haftadan uzun süren protesto gösterilerinin ardından beşinci dönemi için cumhurbaşkanı adayı olmayacağını ve seçimleri ertelediğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 18 Nisan'da yapılması bekleniyordu. Ertelenen seçimler için yeni bir tarih verilmedi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı makamından yapılan açıklamada kısa süre içinde kabine revizyonuna gidileceği, yeni anayasanın referendumla oylanacağı belirtildi.

Resmi haber ajansı APS'nin aktardığı açıklamada ayrıca, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra, 2019 yılı sonuna kadar siyasi ve anayasa reformu için ulusal konferans düzenleneceği ifade edildi.

Açıklamadan kısa bir süre sonra Başbakan Ahmed Ouyahia istifa etti yerine Noureddine Bedoui atandı. Başbakan Yardımcılığı ve İçişleri Bakanlığı'na da Ramtane Lamamra getirildi.

Buteflika'nın 20 yıllık iktidarını uzatma girişimine karşı öğrenciler, sendikalar, avukatlar dahil on binlerce kişi iki haftadır sokaklarda protesto gösterileri düzenliyordu.

Açıklama İsviçre'den dönünce geldi

Muhalifler, Buteflika'nın ordunun ve elit iş dünyasının çıkarlarının korunması için iktidarda kaldığını savunuyordu.

Pazartesi günü 1000'den fazla hâkim seçimleri denetlemeyeceklerini, din adamları da vaazlarında hükümetin taleplerine yer vermeyeceklerini söylemişti.

Protesto gösterileri, Cezayir'in şeffaf olmayan güçlü güvenlik yapılanmasını da sarstı. Cezayirlilerin 'le pouvoir' (güç) olarak andığı ülkenin gizli askeri yapılanmasının da göstericilerin yanında olduğu haberleri geliyordu.

2013'te felç geçiren ve tekerlekli sandalye kullanan 82 yaşındaki Buteflika, 24 Şubat'tan beri İsviçre'de tedavi görüyordu. Buteflika, İsviçre'den Pazar günü döndü. Cumhurbaşkanlığı'nın açıklaması da Pazartesi günü yapıldı.

Buteflika 1999 yılından bu yana iktidardaydı. Felç geçirdiği 2013 yılından bu yana kamuoyuna çok çıkmamıştı.