Venezuela'da muhalif lider Guaido'ya elektrik sistemine sabotaj soruşturması

Telif hakkı AFP Image caption Juan Guaidó Yüksek Mahkeme tarafından sabotaj suçlamasıyla soruşturulacak.

Venezuela'da Başsavcı Tarek Saab, Yüksek Mahkeme'den, muhalif lider Juan Guaido'nun ülkenin elektrik sistemini sabote ettiği iddiaları konusunda soruşturulmasını istedi.

Venezuela'nın büyük kısmı, geçen Perşembe gününden bu yana karanlık altında.

Cumhurbaşkanı Nicolas Madoru, ülkenin elektrik altayapısın sabate edilmesinde "Amerikan teknolojinin" kullanıldığını savnmuş ve muhalefeti suçlamıştı.

Guaido ise, kesintilerin hükümetin kötü yönetiminden kaynaklandığını iddia ediyor.

Telif hakkı AFP Image caption Cumhurbaşkanı Maduro "adaletin yerini bulacağını" söyledi.

Saab'ın duyurusu, Cumhurbaşkanı Maduro'nun televizyon konuşmasında "adalet zamanı geldi" demesi ve "adalet sisteminin Venezuela'nın elektrik sistemine karşı düzenlenen saldırının arkasındaki kişinin peşine düşeceğini" söylemesinden birkaç saat sonra geldi.

Bu arada ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliot Abrams, ülkesinin önümüzdeki günlerde Venezuela'nın mali kuruluşlarına karşı "çok önemli" ek ambargolar konacağını söyledi, ancak ayrıntı vermedi.

ABD daha önce de Venezuela'nın petrol satışlarını hedefleyen ambargolar koymuş ve Maduro hükümetiyle bağlantılı kişi ve kurumları hedef almıştı.

Perşembe günü başlayan elektrik kesintilerinin ardından iki taraf krizden birbirini sorumlu tutmuştu.

Telif hakkı Reuters Image caption Elektrik kesintileri sırasında başkent Caracas'ta yağma olayları yaşandı.

Cumhurbaşkanı Maduro, herhangi bir kanıt sunmadan, elektrik altayapısına "elektromanyetik ve siber saldırılar" düzenlendiğini, saldırıların ABD tarafından yönlendirildiğini ve gelişmiş Amerikan teknolojisinin kullanıldığını savunmuştu.

Başsavcı Saab, Guaido'nun saldırıların "fikrini vermekten" sorgulanacağını söyledi.

Guaido, Venezuela'ya dönmeden önce ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Maduro hükümetini muhalif lidere karşı tehditlerin hoşgörülmeyeceği uyarısında bulunmuştu.

Ülkedeki diğer gelişmelerde :

Elektrik kesintisinde rol oynamakla suçlanan ünlü gazeteci Luis Carlos Díaz tutuklandı

ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkede "kötüleşen durum" karşısında, Venezuela'daki tüm diplomatik görevlilerini geri çekeceğini açıkladı.

Bir muhalif milletvekiline göre, elektrik kesintileri nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya'daki sınır yetkilieri, Nicolas Maduro'nun bir kuzeninin ve bu kuzenin baztı akrabalarının, elektrik kesintileri sırasında yaşanan "dayanılmaz sıcaktan" kaçmak için ülkele girmek istediğini, ancak izin verilmediğini açıkladı.

Muahlif lideri Juan Guaidó, 23 Ocak'ta kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etti.

Avrupa Parlamentosu, Guaidó'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdı

ABD, Kanada ve Latin Amerika'daki birçok ülke Guaidó'yu başkan olarak tanıdığını açıkladı.

Avrupa Parlamentosu da Guaido'yu ülkenin geçici başkanı olarak tanıdığını duyurmuştu.

Rusya, Çin ve Türkiye gibi diğer birçok ülke ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'ya destek veriyor.