İtalya'da mahkemenin 'Mağdur erkeksi, tecavüze uğramış olamaz' kararına öfke

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İtalya'da bir mahkemenin, tecavüz suçlamasında bulunan bir kadının "erkeksi" olduğu gerekçesiyle suçlamayı inandırıcı bulmayarak zanlıların beraatine karar vermesi büyük tepkilere neden oldu.

Davaya konu olan olay Mart 2015'te Ancona kentinde yaşandı. 22 yaşındaki bir kadın, bir parkta tecavüze uğradığı şikayetiyle polise başvurdu. Adı açıklanmayan kadın, kendisi gibi Peru asıllı olan iki zanlıdan birinin tecavüz suçunu işlediğini, diğerinin de bu sırada gözcülük yaptığını belirterek şikayetçi oldu.

2016 yılında alınan ilk mahkeme kararında tecavüzden suçlu bulunan kişiye 5 yıl, gözcülük yapan arkadaşına da 3 yıl hapis cezası verildi. Ancak bu karar temyiz aşamasında bozuldu.

Ancona İstinaf Mahkemesi 2017'de, tecavüz iddiasını inandırıcı bulmayarak zanlıların beraatine karar verdi.

Mahkeme heyeti bu karara gerekçe olarak, tecavüz zanlısının iddia sahibi kadını beğenmediğini, kadının ismini telefonuna "Viking Nina" diye kaydetmiş olmasının da bunun göstergesi olduğunu belirtti.

Kararda "Bu ismin kadınsı değil daha ziyade erkeksi bir çağrışım yaptığı" ve iddia sahibi kadının dava dosyasındaki fotoğrafının da bu erkeksiliği teyit ettiği belirtildi.

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Ancona İstinaf Mahkemesi'nin 2017'de aldığı bu karar, geçen hafta en üst yargı organı olan Yargıtay tarafından bozulunca ortaya çıktı. Yargıtay, İstinaf Mahkemesi'nin sanıkları aklayan kararını iptal etti ve davanın yeniden görülmesine hükmetti.

İtalyan basını, Ancona İstinaf Mahkemesi'nde bu kararı alan heyetteki 3 yargıcın da kadın olduğunu yazdı.

'Hepimiz Vikingiz'

İstinaf Mahkemesi'nin kararı Yargıtay tarafından iptal edilse de ülkede büyük bir tepki dalgasına yol açtı.

Pazartesi günü 200 kadar kişi, Ancona'daki mahkeme önünde bir protesto gösterisi düzenledi. Mahkemenin kararını "utanç verici" diye niteleyen grup "Hepimiz Vikingiz" yazılı pankartlar da taşıdı.

Gösteriye katılan Rebel Network isimli insan hakları grubundan Luisa Rizzitelli de "Ortaçağa ait" dediği bu kararın en tehlikeli yanının, verdiği kültürel mesaj olduğunu söyledi.

Aralarında hukukçular, sendikalar ve basının da yer aldığı geniş bir kesim de mahkeme kararına tepki gösterdi. Ancona Başsavcısı Sergio Sottani, "Yargı sürecinde kullanılan sözcüklerin mağdurlara karşı yeni bir şiddet biçimine dönmesinden kaçınılmalıdır" dedi. Sottani, zanlının iddia sahibi kadını "çekici bulmadığı" gerekçesiyle aklanmasının mağdurun yaşadığı stresi daha da ağırlaştıracağına dikkat çekti.

İtalyan basını da haberi "Şok karar: Tecavüze uğrayamayacak kadar çirkin", "Üç kadın hakimden şoke edici karar: Erkeğe benziyor, tecavüz olamaz", "Kadınlardan nefret eden hakimler" gibi başlıklarla verdi.

Sosyal medyada da karara "Bu karar adalete tecavüzdür", "Sayın Yargıçlar, tecavüz zevk arzusunu değil iğrenç bir nefret ve aşağılama arzusunu tatmin eder. Tecavüz ne kadar kadınsı olduğuna bağlı değildir, canavarları harekete geçiren nefrete bağlıdır" şeklinde tepkiler geldi.

Tepkiler üzerine Adalet Bakanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.