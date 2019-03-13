Tavuklar birlik olup kendilerini koruyabilir mi?

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Fransa'daki bir çiftlikte kümese giren bir tilkinin kendilerini ve civcivlerini koruyan tavuklar tarafından öldürdüğü belirtiliyor.

"Korkak tavuk" ya da "kuş beyinli" gibi değimlere de konu olan bu kümes hayvanlarına karşı fazla önyargılı davranıyor olabilir miyiz?

Tavukların pek de bilinmeyen şaşırtıcı özelliklerini derledik.

2 yaşındaki bir çocuktan daha zekiler

Her ne kadar zekâlarıyla ün yapmamış olsalar da, yapılan son araştırmalar tavukların 2 yaşındaki bir çocuğun bilişsel yetilerini aştığını gösteriyor.

ABD'li nörolog ve hayvan davranışları uzmanı Lori Marino, 2017'de yayımlanan akademik makalesinde tavukların daha yumurtadan çıkar çıkmaz sayı kavramını algılayabildiğini söylüyor.

5 günlük civcivlerin önüne farklı sayılarda iki grup nesne koyan Marino, civcivlerin fazla nesne olan grubu ayırt edebildiğini tespit etmişti.

Bu nesnelerin önü paravanla kapatıldığında da civcivler nesnelerin kaybolmadığının farkındaydı ve hangi paravanın arkasında daha fazla cisim olduğunu da bulabiliyorlardı.

Mariano, "Bu deney tavukların temel aritmetik konusunda bir fikri olduğunu gösteriyor" diyor.

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Hiyerarşik bir topluluk anlayışları var

Vahşi doğada yaşayan tavuklar genellikle 25 ila 30 tavuktan oluşan sürüler hâlinde geziyor.

İngiltere'deki Bristol Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden Christine Nicol, yapılan testlerde tavukların 30 farklı tavuğu ayrı ayrı tanıyabildiğini gösterdiğini söylüyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Endüstriyel hayvancılık yöntemleriyle yetiştirilen tavuklarda hiyerarşik yapı oluşturma özelliği kayboluyor.

Vahşi doğadaki bu tavuklar, kendi aralarında bir hiyerarşik yapı kuruyor ve gruptaki tüm tavuklar bu hiyerarşik yapı içerisindeki rollerini benimseyerek hareket ediyor.

Nicol, serbest dolaşan evcil tavukların da benzer bir hiyerarşik yapı kurabildiğini ancak endüstriyel hayvancılık sisteminde dev kümeslerde tutulan yüzlerce tavukta bu yetinin kaybolduğunu söylüyor.

Kollektif savunma anlayışına sahipler

Vahşi doğada yaşayan tavuklar, yırtıcı hayvanlara karşı ise yine kurdukları hiyerarşik yapı sayesinde mücadele edebiliyor.

Uluslararası hayvan hakları örgütü PETA, doğal ortamlarında yaşayan tavukların yırtıcıların saldırısından yüzde 90 oranında kurtulabildiğini işaret eden çalışmalar olduğunu aktarıyor. Tavuklar bulundukları gruptaki civcivleri korumak için de yırtıcılara karşı birlikte saldırabiliyor.

Ayrıca birbirleriyle en az 24 farklı ses çıkararak iletişim kurabiliyor, yırtıcı hayvanlara karşı birbirlerini uyarabiliyor, gruptaki diğer tavukları yardıma çağırabiliyorlar.

Bu işbirliği yine büyük tavuk çiftliklerinde tutulan tavuklar arasında gözlemlenmiyor.

T-Rex'in yaşayan en yakın akrabası

Her ne kadar ürkütücü gözükmeseler de, bilim insanları tavukların 68 milyon yıl önce yaşamış olan ve 'dinozorların kralı' lakabıyla anılan Tyrannosaurus Rex'in (T-Rex) yaşayan en yakın akrabası olduğu sonucuna varmıştı.

Harvard Üniversitesi'nden karşılaştırmalı zooloji uzmanı Chris Organ'ın yürüttüğü çalışmalarda T-Rex fosillerinden elde edilen protein kalıntıları üzerinde incelemeler yapılmış ve bu kalıntıların yaşayan canlı türleri arasındaki en yakın akrabasının tavuklar olduğu tespit edilmişti.