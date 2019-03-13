Nijerya'da okul binası çöktü: En az 8 çocuk öldü

Telif hakkı Reuters Image caption Enkazdan çok sayıda çocuk çıkarıldı.

Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'ta içinde bir okulun da bulunduğu bina çöktü. Çöken binanın altında kalan en az 8 çocuk hayatını kaybetti, birçok kişinin de enkaz altında kaldığı belirtiliyor.

Üç katlı binanın en üst katı okul olarak kullanılıyordu. Okulda 100'den fazla öğrencinin bulunduğu bildiriliyor.

Kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanları çıkarma çalışmaları devam ediyor.

Binanın çökme nedeni henüz bilinmiyor.

Telif hakkı Reuters Image caption Enkaz altında kaç çocuğun kaldığı bilinmiyor.

BBC'ye konuşan kurtarma ekipleri, binada okulun yanı sıra ev olarak kullanılan dairelerin de bulunduğunu söyledi.

Ekipler enkazdan çok sayıda çocuğu yaralı olarak çıkardı. Çocuklarını arayan aileler olay yerine ve hastanelere gitti.

Telif hakkı Reuters Image caption Kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları çıkarma çalışmalarına devam ediyor.

Ulusal Acil Durum İdare Dairesi sözcüsü İbrahim Farinloye binanın yerel saatler 10.00 civarında çöktüğünü söyledi.

Farinloye "Aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişinin enkaz altında mahsur kaldığı düşünülüyor" dedi.

Nijerya'da daha önce de çok sayıda bina çökmüştü. İnşaat yapımında kullanılan malzemelerin genelde standartların altında ve vergi yönetmeliklerine uyumsuz olduğu belirtiliyor.

Nijerya'nın güneyi Uyu'da bir kilisenin 2016 yılında tavanının çökmesi sonucu 100'den fazla kişi ölmüştü.