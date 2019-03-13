Avrupa Parlamentosu: AB, Türkiye ile üyelik müzakerelerini askıya alsın

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Avrupa Parlamentosu (AP), Holandalı rapörtör Kati Piri'nin, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını öneren raporunu 109'a karşı 370 oyla kabul etti.

Oylamada 143 üye de çekimser oy kullandı.

Raporda, üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrısına gerekçe olarak Türkiye'deki ağır insan hakları ihlalleri gösterilmişti.

AB'ye ise "Türkiye'nin demokratlarıyla dayanışma içinde olduğunu göstermesi" çağrısı da yapılmıştı.

AP, AB'nin yasama organı ancak aldığı kararlar tavsiye niteliği taşıyor, bağlayıcılığı bulunmuyor. AP'nin aksine, AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu ile birçok birlik üyesi ülke, Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasına sıcak bakmıyor.

Aşırı sağcı grubun, "Türkiye ile üyelik müzakerelerinin tamamen sona erdirilmesi" yönündeki önerisi ise sosyalistlerin ve liberal demokratların oylarıyla reddedildi.

Türkiye'deki durumun gelecekte iyileşeceğini umut ettiklerini söyleyen sosyalistler ve liberal demokratlar bu öneriye, Ankara'nın adaylık statüsünü tamamen kaybetmesine yol açacağı gerekçesiyle karşı çıktı.

AP'de çoğunluk, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarını desteklemeye devam edilmesi ve Türkiye halkı ile iletişim kanallarının açık tutulması görüşünü benimsedi. Parlamanterler, Türkiye'de sivil toplumu, gazetecileri ve insan hakları savunucularını desteklemek için doğrudan fon oluşturulması çağrısında da bulundu.

AP Türkiye Raportörü Kati Piri: Karar, Türkiye'deki ihlallere yanıt

AP Türkiye Raportörü Kati Piri, Ankara ile üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrısını, "Türkiye'de son dönemde hukuk devleti ve insan hakları konularındaki ihlallere yanıt" olarak değerlendirdi.

Kati Piri, "Ciddi insan hakları ihlallerine, hukukun üstünlüğü ilkesinin içinin boşaltılmasına ve Türkiye'nin cezaevinde en fazla sayıda gazeteciye sahip olduğu gerçeğine ek olarak, yakın zamanda gerçekleştirilen anayasa değişikliği de Erdoğan'ın otoriterliğini pekiştirdi" dedi.

Piri, iş adamı Osman Kavala'nın 17 ay hiçbir suçlama olmadan gözaltında tutulduğunu hatıtrlatarak bunu, Türkiye'de yargı bağımsızlığı konusunda gelinen noktaya ilişkin "acı bir örnek" olarak değerlendirdi.

AP Türkiye Raportörü, "Kavala'ya karşı tek kanıt, Gezi protestolarına plastik katlanır masa, meyve suyu ve süt gönderme teklifi. Bu, hükümeti yıkma anlamına gelmediği gibi protestoların arkasında olduğu anlamına da gelmez" diye konuştu.

Türkiye'den kınama

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ise AP'nin Piri'nin raporunu kabul etmesini şiddetle kınadı.

Bozkır, "Raporda yer alan asılsız iddiaların, AP Genel Kurulu'nca kabul görmesi, AP'nin ülkemize karşı taraflı ve önyargılı tutumunun devam ettiğinin bir göstergesidir" dedi.

@volkan_bozkir tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı olarak, Türkiye’nin AB müzakere sürecinin askıya alınması çağrısında bulunan 2018 Türkiye Raporu’nun bugün AP Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin açıklamam. pic.twitter.com/iCZxfuh9hy — Volkan BOZKIR (@volkan_bozkir) 13 Mart 2019

AKP Sözcüsü Çelik: Bizim açımızdan hükümsüz bir karar

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de AP'deki oylamayla ilgili olarak, "Bizim açımızdan, değersiz, hükümsüz ve itibarsız bir karar" dedi.

Çelik, "Salonlarında PKK sergileri açılan AP hangi yüzle demokrasimizi mahkum etmeye kalkıyor" diye konuştu.

AB-Türkiye Ortaklık Konseyi Toplantısı, 4 yıl aradan sonra Cuma günü Brüksel'de yapılacak.

Toplantıda Türk heyetine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB heyetine ise Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini başkanlık edecek.

Görüşmede vize serbestisi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, katılım sürecinde gelinen nokta, "terörle mücadelede iş birliği" gibi konular ele alınacak.