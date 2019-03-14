ABD Senatosu, Yemen Savaşı'na desteğin kesilmesine destek verdi

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ABD'de iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'nin hakimiyetindeki senato, Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona desteğin sonlandırılmasına destek verdi.

46'ya karşı 53 oyla kabul edilen, her iki partiden senatörlerin lehte oy verdiği tasarı, son dönemdeki gerilimlere karşın Suudi Arabistan ve lider kadrosuna destek veren Başkan Donald Trump'un politikalarına bir darbe olarak görülüyor.

Trump, tasarının Demokratların çoğunluğu oluşturduğu Kongre'den geçmesi durumunda veto edeceğini söylemişti.

Yemen'de 2015'te başlayan savaş, binlerce Yemenli'nin ölümüne, milyonlarcasının da açlık çekmesine neden oldu.

ABD, Suudiler'in kullandıkları silahları satıyor ve ABD Ordusu koalisyonun insansız hava aracı saldırılarına lojistik ve istihbarat desteği veriyor.

Senato'dan geçen tasarı, başkanın yetkilerini daha önce görülmemiş bir şekilde sınırlandırma girişimi ve ABD Ordusu'nun 30 gün içinde çatışmadan çekilmesini istiyor.

Senatörler Trump'ın politikasından neden rahatsız?

Çok sayıda Kongre üyesi Yemen Savaşı'ndaki sivil ölümlerinden rahatsız ve gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın geçen Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden bu yana ABD'nin savaşa askeri desteğine son verilmesini istiyor.

Senato, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ı Kaşıkçı'nın ölüm emrini vermekle suçluyor ve bu konuda Trump'ın verdiği tepkiden de memnun değiller.

Başkan Trump, Suudi Arabistan'ı yaşamsal önemdeki bir müttefik olarak tanımlamış ve Suudi liderlerine ambargo konulması çağrılarını reddetmişti.

Daha önce de ABD Senatosu'nda Yemen Savaşı'na desteğin kesilmesini öngören yasa tasarıları gündeme gelmişti. Ancak geçen Kasım'daki girişim daha sonra o dönem Cumhuriyetçiler'in çoğunluğunu oluşturduğu Kongre'de durdurulmuştu.

Senato'dan geçen bu son tasarı, şimdi Demokratların çoğunluğu oluşturduğu Temsilciler Meclisi'nin önüne gelecek ve burada kabul edilmesi bekleniyor.

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