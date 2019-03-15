Berlusconi'nin 'bunga bunga' partilerini ifşa eden modelin şüpheli ölümü sonrası cinayet soruşturması

Telif hakkı EPA Image caption Imane Fadil (solda), 16 Nisan 2012'de Milano'da mahkeme binasına giderken

İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'nin "bunga bunga" olarak bilinen partilerini ifşa eden kilit tanıklardan Fas asıllı model Imane Fadil'in şüpheli bir şekilde öldüğü ortaya çıktı. Milano Savcılığı, Fadil'in ölümüyle ilgili olarak cinayet şüphesiyle soruşturma açtı.

İtalyan haber ajanslarının savcılık makamlarına dayandırdığı haberlere göre 34 yaşındaki Imane Fadil, 29 Ocak'ta Milano'da hastaneye kaldırıldı. 1 Mart'ta hayatını kaybetti.

Fadil'in ölüm haberi ise ancak bugün duyuruldu.

İtalyan medyasına yansıyan haberlere göre şiddetli karın ağrısı, şişkinlik gibi şikayetleri olan Fadil, hastanede tedavi altındayken görüştüğü aile üyelerine ve avukatına birileri tarafından zehirlendiğinden kuşkulandığını söyledi.

Telif hakkı EPA Image caption Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi

'Partilerin kitabını yazıyordu'

2011 yılında dönemin başbakanı Berlusconi'nin evinde verdiği partilerden bazılarına katılan Imane Fadil, daha sonra bu partilerin cinsellik içeren detaylarını mahkemede anlatmıştı.

Imane Fadil'in "bunga bunga" olarak anılan bu partiler hakkında bir kitap yazmakta olduğu da belirtiliyor.

Fadil, geçen yıl Il Fatto Quotidiano gazetesine verdiği mülakatta Berlusconi'nin evindeki ortamı "onlarca kadının katıldığı bir çeşit tarikat" diye tanımlamıştı.

Milano Savcılığı soruşturma kapsamında, hastane kayıtları ve otopsi raporunun yanı sıra Fadil'in yazmakta olduğu kitabın taslağını da inceleyecek.

Savcı Francesco Greco, İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda, zehirlenme ihtimalini de değerlendirdiklerini söyledi.

Greco, son günlerinde büyük "eziyet" çektiğini belirttiği Fadil'in hastanedeki tıbbi kayıtlarında "bazı anormalliklere" rastladıklarını da söyledi ancak bununla ilgili detaylı bilgi paylaşmadı.