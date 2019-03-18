Yeni Zelanda'da cami saldırıları: Teknoloji şirketleri saldırı videosunun yayılmasını durduramıyor

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Sosyal medya şirketleri Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde geçen hafta Cuma günü iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıların zanlısı Brenton Tarrant'ın çektiği video görüntülerini ve saldırıyla ilgili paylaşımları engellemede zorlanıyor.

Facebook Yeni Zelanda'daki olayın birinci gününde videonun 1.5 milyon kopyasını sildiklerini açıkladı.

Facebook, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu kopyaların 1.2 milyonunun yüklenme aşamasında engellendiğini söyledi.

Teknoloji şirketi ayrıca montajlanmış videoları da kaldıracağını açıklamıştı ancak bu videolara halen internette ulaşılabiliyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern Facebook ve diğer sosyal medya şirketlerinin olaya yanıtları konusunda "daha fazla soruyu" yanıtlamaları gerektiğini söyledi.

Ardern "Bu medya platformlarının çok daha geniş bir erişimi var. Bu Yeni Zelanda'nın çok ötesinde" dedi.

Yeni Zelanda'daki en büyük telekom şirketi Spark NZ Reuters'a açıklamasında saldırı videosunu yayan "düzinelerce" siteye erişimi durdurduklarını söyledi.

Yeni Zelanda polisi videonun artık "sakıncalı yayın" sınıfına alındığını, yaymanın ya da videoya sahip olmanın bir suç olduğunu açıkladı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern

Saldırının videosunu yayan 18 yaşındaki bir kişi Yeni Zelanda'da dava edildi. Eğer suçlu bulunursa 14 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Twitter ve YouTube gibi sosyal medya şirketleri de kullanıcılar tarafından yüklenen videonun kopyalarını takip ediyor ve siliyor.

Bazı oyun siteleri üyeleri saldırganı övdü

Washington Post gazetesinde çıkan bir habere göre YouTube platformunda videolar saniyede bir oranında paylaşılıyordu.

Reddit de "watchpeopledie" (İnsanları ölürken izleyin) isimli bir tarışma forumunu video paylaşıldığı için engelledi.

Steam oyun ağını yöneten Valve de üyelerinden gelen ve saldırganı anmak isteyen 100'den fazla övgü mesajlarını kaldırdı. Bazı kullanıcılar saldırganın ismini ve resmini kullanarak kendi profillerini değiştirdi. Kimi üyeler ise biyografilerinde saldırının görüntülerini paylaştı.

Sosyal medya sitelerinin videonun dolaşımını engelleyememesinin Yeni Zelanda'da farklı sonuçları da oldu.

Piyango şirketi Lotto NZ sosyal medya sitelerinden bütün reklamlarını çektiğini açıklarken ASB Bankası da buna benzer bir adımı düşündüklerini söyledi.

Ülkedeki endüstri örgütleri üyelerine paylaşılan içerik konusunda sorumluluk almayan bu tür platformlarla "ilişkili" olmak isteyip istemediklerini soran bir açıklama yayımladı.

Açıklamada "Christchurch'teki olaylarda mikrosaniyede tüketiciyi hedefleyen site sahipleri niye aynı teknolojiyi bu tür içerikleri engellemek için kullanmıyor sorusu doğuyor" denildi.