Hollanda'nın Utrecht kentinde tramvayda silahlı saldırı: Yaralılar var

Telif hakkı EPA Image caption Utrecht'te saldırı düzenlenen bölge

Hollanda'nın Utrecht kentinde bir saldırgan tramvayda yolculara ateş açtı.

Polis, saldırıda yaralananlar olduğunu açıkladı.

Saldırının yerel saatle 10:45'de tramvay 24 Ekim Meydanı'nda ilerlerken düzenlendiği belirtildi.

Bir görgü tanığı, "Bir adam çılgınca ateş etmeye başladı" dedi.

Utrecht polisi, "terör saldırısı" ihtimalininin değerlendirildiğini açıkladı.

@PolitieUtrecht tarafından yapılan 2 numaralı Twitter paylaşımını geçin The police is investigating the shooting at the #24oktoberplein in Utrecht this morning. An possible terrorist motif is part of the investigation. — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18 Mart 2019

Saldırgan bir araçla olay yerinden kaçtı.

Polis kentte saldırganı arıyor.

24 Ekim Meydanı'na, terörle mücadele şubesi birimlerinin yanı sıra ambulanslar ve üç helikopter gönderildi.

Polis halktan, meydan çevresindeki yolların açık tutulmasını istedi.

Telif hakkı EPA Image caption Utrecht kentinde saldırının düzenlendiği bölgedeki polisler

Utrecht'te tramvay seferleri durduruldu.

Kentte Utrecht Tıp Merkezi, olay yerindeki güvenlik bölgesinde mağdurlara derhal müdahale edilmesi için özel bir sahra hastanesi kuracak.

Hollanda hükümeti kriz masası oluşturdu

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Utrecht'te endişe verici bir durum olduğunu söyledi.

Hükümet, kriz masası oluşturdu.

Başkent Lahey'de Parlamento ve Başbakanlık binası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Kraliyet Özel Birlikleri, kentte otomatik silahlarla devriye geziyor