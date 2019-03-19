Telif hakkı UTRECHT POLISI Image caption Gökmen Tanış

Hollanda polisi, Utrecht kentinde dün bir tramvayda düzenlenen saldırının zanlısı Gökmen Tanış ile saldırıda hayatını kaybedenler arasında herhangi bir bağ tespit edilmediğini açıkladı.

Açıklama, Utrecht polisinin Twitter hesabından yapıldı.

@PolitieUtrecht tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Last night the policed reported that the main suspect, a 37-year old man from Utrecht, was arrested in a house at the Oudenoord in Utrecht. No direct relations have been found between the main suspect and the victims. #24oktoberplein — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 19 Mart 2019

Hollanda Savcılığı da zanlı Gökmen Tanış ile olayda hayatını kaybedenler arasında bir bağ bulunmadığını duyurdu.

Savcılık, saldırı ile ilgili olarak "terör şüphesinin araştırıldığını" açıkladı. Buna gerekçe olarak da, Tanış'ın olay sonrası kaçtığı otomobilde bulunan bir mektup ve diğer bazı bulgular gösterildi.

Tanış ile gözaltına alınan diğer iki kişinin sorgusu sürüyor.

Telif hakkı EPA Image caption Utrecht kentinde saldırının düzenlendiği bölgedeki polisler.

Utrecht polisi saldırıda yaşamlarını yitirenlerin 19 yaşında bir kadınla, 28 ve 49 yaşlarındaki iki erkek olduğunu açıkladı.

@PolitieUtrecht tarafından yapılan 2 numaralı Twitter paylaşımını geçin Three people were killed by the shooting. The victims are a 19 y/o woman from Vianen and two men from Utrecht. They were 28 and 49 y/o. Also three people were severely injured (a woman (20) from Utrecht, a man (74) from De Meern and a woman (21) from Nieuwegein. #24oktoberplein — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 19 Mart 2019

Hollanda'nın AD gazetesi 19 yaşındaki kişinin bir kafeterya çalışanı olduğunu, 49 yaşındaki 3 çocuk babası kişinin ise DESTO adlı amatör futbol kulübünün antrenörü olduğunu duyurdu.

Utrecht polisi, tramvay saldırısında, 21 yaşındaki bir kadın ile 20 ve 74 yaşlarındaki iki erkeğin de ağır yaralandığını bildirdi.

@PolitieUtrecht tarafından yapılan 2 numaralı Twitter paylaşımını geçin Three people were killed by the shooting. The victims are a 19 y/o woman from Vianen and two men from Utrecht. They were 28 and 49 y/o. Also three people were severely injured (a woman (20) from Utrecht, a man (74) from De Meern and a woman (21) from Nieuwegein. #24oktoberplein — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 19 Mart 2019

Saldırıda yaşamını yitirenlere ve yakınlarına saygı amacıyla Hollanda'daki resmi dairelerde Salı günü bayraklar yarıya indirildi.

Saldırının düzenlendiği 24 Ekim Meydanı'na da, Utrecht Belediye Başkanı Jan van Zanen ve Utrechtliler tarafından çiçek bırakıldı.

Hollanda hükümetine ve medyasına göre saldırının nedeni hala bilinmiyor.

Zanlı Gökmen Tanış'ın hırsızlık, tehdit, ateşli silah bulundurma ve tecavüz gibi birçok suçtan sabıkalı olduğu öne sürülüyor.

Hollanda Televizyonu muhabiri: Erkek kardeşi savaşmak için Çeçenistan'a gitti

Hollanda Televizyonu'nda (NOS) yayınlanan Nieuwsuur (Haber Saati) programında, zanlının ailesinin koyu bir Cemalettin Kaplan taraftarı olduğu idddiaları dile getirildi.

NOS muhabiri Rudy Bouma, Gökmen Tanış'ın erkek kardeşinin daha önce savaşmak için Çeçenistan'a gittiğini öne sürdü.

Hollandalı gazeteci, zanlının erkek kardeşinin sosyal medya hesabında cihat bayrağı ile birlikte, "Kemalistler, demokratlar ve laikler lanetlenmiştir" mesajını paylaştığını anlattı.

Hollanda'da 3 kişinin öldüğü tramvay saldırısının zanlısı Gökmen Tanış gözaltına alındı