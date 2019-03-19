Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Saldırganın adını asla anmayacağım

Telif hakkı AFP/Getty Images Image caption Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Cuma günü Chirstchurch kentinde iki camiye saldıran ve 50 kişiyi öldüren silahlı saldırganın adını asla anmayacağını söyledi.

Jacinda Ardern, Yeni Zelanda Parlamantosu'nda yaptığı konuşmada, "Sizden hayatlarını kaybeden insanların isimleri anmanızı rica ediyorum. O hayatları alan adamınkinin değil. O bir terörist. O bir suçlu" dedi.

Ardern, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Saldırgan) Bu terör eyleminden pek çok şey elde etmek istedi. Bunlardan biri şöhretti. İşte bu yüzden asla adını anmayacağım."

Ardern Yeni Zelandalılardan Cuma günü Müslümanların acısını paylaşmalarını istedi.

Cami saldırılarının baş zanlısı olan ve beyaz ırkın üstünlüğünü savunan 28 yaşındaki Avustralyalı Brenton Tarrant cinayetle suçlanıyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Ardern Müslüman topluluk liderleriyle bir araya geldi.

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern ise konuşmasında ülkesindeki silah yasalarının gözden geçirileceğini ve detayların önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi.

Ardern sosyal medya platformlarının "terörle mücadelede daha fazla çaba harcaması" gerektiğini söyleyerek, "Bu platformlarda söylenenlerin paylaşılan sitelerin sorumluluğu olmadığını kabul edemeyiz. Onlar bunların yayıncısı, postacı değil. Sadece kar edeyim ama sorumlu olmamayım diye bir şey olamaz" dedi.

Facebook olayın yaşandığı 24 saat içinde saldırganın çektiği video görüntülerinin 1,5 milyon kopyasını sildiğini açıklamıştı.

Öte yandan, Yeni Zelanda polisi saldırılarda öldürülenlerden altı kişinin cenazelerinin ailelerine teslim edildiğini, 12 kişinin kimliklerinin de tespit edildiğini açıkladı.