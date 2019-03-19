Kazakistan'ı 28 yıl yöneten Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev istifa etti

Telif hakkı AFP Image caption Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev istifa etti.

Nursultan Nazarbayev kararını televizyondan ulusa seslenerek duyurdu.

Nazarbayev önceden kaydedilen konuşmasında, "Benim için kolay olmayan bir karar aldım. Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığından istifa ediyorum" dedi, kararının nedenini ise açıklamadı.

78 yaşındaki Nazarbayev, ülkesinin Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılından bu yana görevdeydi.

Nazarbayev iki hafta önce hükümeti görevden almıştı.

Kazakistan'ın ekonomik sorunlarının petrol fiyatlarının 2014'te düşmesinin ardından arttığı biliniyor.

Güvenlik Konseyi Başkanı ve Nurlu Vatan Partisi lideri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın olduğu bilinen Nazarbayev, yabancı enerji şirketlerinin ülkesine on milyarlarca dolar yatırım yapmasında büyük rol oynamıştı.

Kazakistan'da devlet başkanlığı görevini geçici olarak Senato Başkanı Kassım Jomart Tokayev üstlenecek.

Nursultan Nazarbayev ise Güvenlik Konseyi Başkanı olarak kalmaya devam edecek ve Nurlu Vatan Partisi'nin liderliğini sürdürecek.

Nazarbayev, geçen yıl ömür boyu Konsey başkanlığına seçilmişti.