Telif hakkı Getty Images Image caption Muhafazakar Partili milletvekili Mette Abildgaard'ın Facebook'taki paylaşımına bini aşkın yorum yapıldı.

Danimarka'da beş aylık bebeğini parlamentoya getiren bir milletvekili, kendisi de anne olan Meclis Başkanı tarafından "Meclis, bebeklerin ya da çocukların yeri değildir" denilerek uyarıldı.

Muhafazakar Parti milletvekili Mette Abildgaard, Meclis Başkanı ve aşırı sağcı Danimarka Halk Partisi'nin eski lideri Pia Kjaersgaard'ın uyarısıyla, ağzında emziği olan ve kucağında ses çıkarmadan oturan kızını salondan çıkarmak zorunda kaldı.

Abildgaard, kocasının işi olduğu için bebeğini meclise getirmek zorunda kaldığını ve daha önce başka bir milletvekilinin de aynısını yaptığı için izin alma ihtiyacını hissetmediğini söyledi.

'Bebekleri temsil eden bir meclis bebeklere açık olmalı'

Mette Abildgaard, Facebook hesabında Meclis Başkanı'nı eleştirdi. Bir yıllık doğum izni olmasına rağmen meclise geldiğini söyleyen Abildgaard, "Anneler, babalar ve bebekleri temsil eden bir meclis, anneler, babalar ve bebeklere açık olmalı" dedi.

Meclis Başkanı Kjaersgaard ise kararını savundu Meclis oturumlarıyla ilgili yeni kurallar yayımlayacaklarını söyledi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern görevde iken doğum izni kullanan ilk başbakan oldu.

BM Kurulu'nda ilk bebekli lider

Danimarka, doğum izni konusunda ebeveynlere en fazla hak tanıyan ülkelerin başında geliyor.

Yeni annelerin 18 hafta doğum izni var. Buna ek olarak ebeveynlere ortak kullanmak üzere 32 hafta daha izin veriliyor. Anneler ve babalar izin haklarını birbirlerine devredebiliyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Eylül'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na bebeğini getirmişti. Ardern, Genel Kurul'a bebeğiyle gelen ilk lider olarak tarihe geçmişti. Ardern, görevde iken doğum izni kullanan ilk başbakan oldu.

Kanada Demokratik Kurumlar Bakanı Karina Gould'un mecliste bebeğini emzirme fotoğrafı internette büyük ilgi görmüştü.

Batı Avustralya'da milletvekillerinin mecliste bebeklerini emzirebilmesine imkan veren bir yasa önerisi tartışılıyor. Yasal düzenlemede biberona yasak getirilmesi önerisi eleştirilere neden olmuştu.