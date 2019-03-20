İtalya'da servis sürücüsü, çocuklarla dolu okul otobüsünü kaçırıp yaktı

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İtalya'nın kuzeyindeki Milano kenti yakınlarında bir okul otobüsünün şoförü, 51 çocuğun bulunduğu otobüsü kaçırıp yaktığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Çocuklardan birinin polisi araması sayesinde güvenlik güçleri otobüsü bloke ederek durdurdu ve çocukları kurtardı.

Senegal asıllı bir İtalyan vatandaşı olan şoförün Akdeniz'deki göçmen ölümlerini protesto etmek istediği iddia ediliyor.

İtalyan basınındaki haberlere göre San Donato Milanese kasabası yakınlarında yaşanan olay yaklaşık 40 dakika sürdü. Ortaokul öğrencilerini bir spor salonuna götürmek üzere teslim alan 47 yaşındaki Ousseynou Sy isimli otobüs şoförü, güzergah değiştirerek Milano Linate Havalimanı'na doğru yol almaya başladı.

Otobüsteki çocuklardan birinin anlatımına göre şoför bu sırada otobüsün içine benzin döktü ve çocukların ellerini bağladı. Çocuklardan biri ise ellerini çözmeyi başararak polisi aradı.

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Polisin yol üzerinde barikat kurarak durdurmaya çalıştığı Sy, barikatı aşmaya çalışsa da daha sonra durmak zorunda kaldı. Ardından otobüsten inen şoför çakmakla otobüsü ateşe verdi. Ancak otobüs alev almadan önce çocuklar polisin yardımıyla araçtan kaçmayı başardı.

Çocuklardan bazılarının yanan otobüsün dumanından rahatsız oldukları için hastaneye kaldırıldıkları ancak durumlarının iyi olduğu belirtildi.

"Buradan hiç kimse sağ çıkmayacak"

İtalyan basının yayımladığı bir videoda çocukların çığlık çığlığa otobüsten kaçtığı görülüyor.

Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de otobüsteki çocuklardan birinin yaşadıklarını anlattığı bir videoyu sosyal medyada yayımladı.

@matteosalvinimi tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Ousseynou Sy li ha legati e minacciati urlando: "Da qui non esce vivo nessuno!". Ma come si fa??? Poteva essere una strage, fortunatamente tutti salvi i 51 ragazzi: è stato un miracolo. Ascoltate il racconto di questo piccolo eroe! pic.twitter.com/o6VDaQbiAt — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 20 Mart 2019

Videoda çocuğun, "Hepimiz çok korktuk. Adam benzin bidonlarını yere boşalttı. Hepimizi bağladı ve polisi aramamamız için cep telefonlarımıza el koydu. Ama arkadaşlarımdan birinin telefonu yere düştü. Benim ellerimi iyi bağlamamıştı, çözmeyi başardım ve telefonu aldım, jandarmayı ve polisi aradık" dediği duyuluyor.

Matteo Salvini sosyal medyada yazdığı mesajında, Ousseynou Sy'nin çocukları "Buradan hiç kimse sağ çıkmayacak" diye tehdit ettiğini de yazdı.

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Salvini, "Bir katliam yaşanabilirdi, neyse ki 51 çocuğun hepsi sağ kurtuldu. Bu bir mucize" dedi.

Ansa ajansının haberine göre de başka bir çocuk, "Ellerimizi bağladı ve bizi tehdit etti. Kımıldarsak benzin döküp yakacağını söylüyordu. Afrika'da insanların öldüğünü ve bunun (İtalya'daki koalisyon hükümetinin liderleri) Di Maio ve Salvini'nin suçu olduğunu söyleyip duruyordu" dedi.

Ansa, şoförün "Akdeniz'deki ölümler sona ermeli" dediği iddiasına da yer verdi.