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Financial Times gazetesi, 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde seçimsiz geçecek dört yıl gibi bir süre olduğunu ve bu dönemin hem ekonomi hem de dış politikada ilişkileri yeniden yoluna koyma fırsatı sunduğunu yazdı.

Gazetenin bugünkü sayısında "Türkiye Batı ile ilişkilerini hala yeniden yoluna koyabilir" başlıklı bir başyazı yer aldı.

Yazıda, Erdoğan'ın 2003 yılında iktidara geldiği dönemde "istikrarlı bir sivil liderlik, Avrupa Birliği (AB) üyeliği için yeni bir girişim ve iş dünyası dostu bir yaklaşım" benimsediği ancak son yollarda otoriterleşmeye doğru evrildiği belirtildi.

Başyazıda, "Rusya'dan askeri ekipman almayı tercih etmesi kaygıları daha da artırdı. Yine de Erdoğan'ın gidişatı değiştirmek ve Türkiye için olduğu kadar Amerika ve Avrupa için de değerli olan ilişkileri yeniden düzene koymak için önünde gerçek bir fırsat var" denildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Erdoğan'ın kuruntularına rağmen ekonomik toparlanma için hala en iyi fırsatı Batı sunuyor. Geçen yılki ekonomik kriz döneminde Türkiye, yardım için yüzünü Çin, Katar ve Rusya'ya döndü ancak kaydadeğer bir yanıt alamadı.

"AB, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı ve Türk tahvil ve hisse piyasasına para koyan portföy yöneticileri Londra, Frankfurt ve New York gibi şehirlerde bulunuyor. Erdoğan'ın güvensizlikleri, ekonomik gerçekleri değiştiremez.

"31 Mart'tan sonra Erdoğan'ın önünde seçimsiz geçecek dört yıl gibi bir süre var. Bu zaman hem ekonomik hem de dış politikada ilişkileri yeniden yoluna koyma fırsatı sunuyor."

'Erdoğan'ın geşmişte de U dönüşleri oldu'

Başyazıda, Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinde, "ana engelin S-400 füze savunma sistemi" olmayı sürdürdüğünün de altı çiziliyor:

"Erdoğan, demokratik bir reformcuya dönüşmeyecek ancak ülkesinin Batı ile ilişkilerini onarmak için elinde bir şans var.

Telif hakkı Getty Images Image caption Rus yapımı S-400 füzeleri

"İran, Irak ve Suriye'ye sınırı olan bir NATO üyesi olarak, Türkiye hem ABD hem de AB için stratejik açıdan hayati bir ortak. Hem Washington hem de Avrupa başkentlerinde oturanlar, Türkiye'nin demokrasiden uzaklaşmasını göz ardı etme, ticaret, mülteciler ve terörle mücadele konularına odaklanma niyetlerini gösterdi.

"Buradaki en önemli engel S-400'ler olmayı sürdürüyor. Erdoğan, defalarca geri adım atmayacağını söyledi ve kaygılarının Başkan Donald Trump tarafından anlaşıldığını öne sürdü.

"Bununla birlikte düşürülen Rus jeti ve ABD'li pastör gibi konularda geçmişte U dönüşleri yaptığı da oldu.

"Erdoğan'ın ilişkileri kurtarma ve yeniden inşa etmeye gücü var. Olaya dahil tüm tarafların iyiliği için bu yaklaşımı benimseme niyeti olduğunu göstermeli."