Irak'ta Dicle Nehri'nde feribot battı: En az 71 ölü

Telif hakkı DHA Image caption Bazı yolcular debisi çok yüksek olan nehirde yüzerek kurtulmaya çalıştı.

Irak'ın Musul kentinde, Nevruz kutlamaları kapsamında turistik Umm Rabaen adasına giden yolcuları taşıyan feribot Dicle Nehri'nde battı. Kaza sonucu en az 71 kişi hayatını kaybetti.

Feribotta aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da olduğu 100'e yakın yolcu vardı.

Yolculardan çoğunun yüzme bilmediği bildiriliyor.

Sivil savunma birimleri 30 kadar yolcunun kaybolduğunu açıkladı.

Bölgede kurtarma çalışmaları sürüyor.

Şu ana dek 12 kişinin kurtarıldığı açıklandı.

Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda feribotun alabora olduğu görülüyor.

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Yetkililerin, Musul Barajı'nın kapaklarının açılması nedeniyle Dicle Nehri'nin hızla yükseldiği uyarısı yapmış olduğu bildirildi.

Feribotu işleten firma, uyarıları dikkate almamakla suçlanıyor.