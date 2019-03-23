Trump-Rusya soruşturması: Özel yetkili savcı Mueller raporunu sundu

Telif hakkı AFP/Getty Image caption Gizli işbirliği iddiasını reddeden Trump, Mueller'ın (sağda) soruşturmasını "cadı avı" olarak tanımlıyor.

ABD'deki 2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın olası müdahalesini araştıran özel yetkili savcı Robert Mueller, uzun süredir beklenen raporunu tamamladı.

Bir adalet bakanlığı yetkilisi, Mueller'ın raporunda ek bir suçlama yer almadığını açıkladı.

Mayıs 2017'de, Rusya'nın ABD seçimlerine olası müdahalesini araştırmak için görevlendirilen Robert Mueller, Trump'ın seçim kampanyası yetkililerinden 6 isim ile düzinelerce Rusya vatandaşını suçluyor.

Gizli işbirliği iddiasını reddeden Trump ve diğer bazı Cumhuriyetçiler 22 ay önce açılan soruşturmanın bir "cadı avı" olduğu görüşünü paylaşıyordu.

Mueller'ın tamamlanan raporu hukuki süreç gereği, ABD Başsavcısı William Barr'a sunulacak ve o da raporun ne kadarlık bir bölümünün Kongre ile paylaşılacağına karar verecek.

Barr, Kongre'deki parti liderleri ile iletişime geçerek, raporda yer alan kilit noktalar konusunda bilgilendirme yapacağını açıkladı.

Başsavcı Barr yazdığı mektupta, "Olabildiğince şeffaf olmak konusunda kararlılığım devam ediyor. Yapacağım değerlendirmeye müteakip sizi bilgilendirmeyi sürdüreceğim" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'dan sunulan rapora ilişkin Sözcü Sarah Sanders tarafından yapılan açıklamada, "Özel yetkili savcının raporu hakkında bilgilendirilmedik" denildi.

Trump'ın avukatları Rudy Giuliani ve Jay Sekulow da benzer bir açıklama yaparak, raporun tamamlanmış olmasından memnun olunduğu, Başsavcı Barr'a hukuki süreç konusunda güven duyulduğunu kaydetti.

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6 'sı Amerikalı toplam 34 kişi suçlanıyor

Mueller'in suçladığı 34 kişi ve üç şirket arasında davası görülen tek kişi Donald Trump'ın eski kampanya direktörü Paul Manafort oldu.

Manafort banka hesaplarında ve vergide usülsüzlük yapmaktan 47 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn ile eski avukatı Michael Cohen de dahil olmak üzere diğerleri suçlamaları kabul ederken, eski danışmanı Roger Stone ise suçlamaları kabul etmedi.

Mueller aynı zamanda FBI Başkanı James Comey'nin kovulması ile Trump'ın adaleti engelleyip engellemediğine ilişkin de bir başka soruşturma yürütüyor.