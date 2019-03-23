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İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılma sürecinin siyasi bir krize dönüşmesi sonrası yeni referandum talep eden binlerce kişi, başkent Londra'daki yürüyüşte bir araya geldi.

"Halka Bırakın" isimli kampanya için bir araya gelen kalabalıklar, Parlamento önünde bitecek bir yürüyüş düzenliyor.

Avrupa Konseyi hafta içinde İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılma (Brexit) tarihiyle ilgili erteleme talebine şartlı onay vermişti.

Brexit'in iptal edilmesi için Parlamento'nun internet sitesi üzerinden başlatılan imza kampanyasına da 4.5 milyona yakın insan imza atmıştı.

Londra'daki Hyde Park'tan başlayan yürüyüşte ağırlıklı olarak Avrupa Birliği bayrakları dikkat çekiyor.

Yürüyüşe katılan binler, bando ekipleri, düdükler ve tezahuratlarla ilerlerken, slogan olarak da "halk oyu" öne çıkıyor.

Londra'nın Belediye Başkanı Sadık Khan da Twitter hesabı üzerinden bir yürüyüşe ait bir video ile şu mesajı paylaştı:

"Bugün şehrimizden ve ülke genelinden binlerce kişi, şu net mesajı vermek için bir araya geldi: Artık yeter, İngiltere halkının, Brexit konusunda son sözü söyleme vakti geldi"

Avrupa Konseyi, İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılma (Brexit) tarihiyle ilgili erteleme talebi için iki tarihli seçenek sundu.

Gelecek hafta içerisinde İngiltere Parlamentosu'nda oylanması planlanan Brexit anlaşması bir kez daha reddedilirse İngiltere'nin Brexit konusundaki son karar tarihi 12 Nisan olacak

Eğer gelecek hafta İngiltere Parlamentosu'nda oylanması planlanan Brexit anlaşması bu kez milletvekilleri tarafından kabul edilirse, İngiltere'nin AB'den çıkış tarihi 22 Mayıs olacak.