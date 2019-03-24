Londra Belediye Başkanı Khan'dan hükümete çağrı: İslam karşıtlığının tanımı değişsin

Telif hakkı PA Image caption Pakistan göçmeni yoksul bir ailenin çocuğu olan Khan 2016 yılında İşçi Partisi'nin adayı olarak Londra Belediye Başkanı seçilmişti.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, İngiltere Başbakanı Theresa May'e gönderdiği mektupta iktidardaki Muhafazakar Parti ve destekçilerinin İslam karşıtı tacizlerine maruz kaldığını ve hükümetin İslam karşıtlığı (İslamofobi) tanımını değiştirmesi gerektiğini belirtti.

Guardian gazetesinde yer alan habere göre Khan mektupta Başbakan May'i, Yeni Zelanda'daki cami saldırıları ardından İngiltere'deki Müslümanların güvenliğini sağlamak için İslam karşıtlığı ile ilgili olarak adım atmaya çağırdı.

Khan mektupta Christchurch'teki katliamın "Toplumdaki İslamofobi ve İslam karşıtlığının kökü kazınmadığı takdirde" yaşanabileceklerin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Londra'ın ilk Müslüman Belediye Başkanı olan Khan, May'e İngiltere'deki Müslümanlar için kurulan parlamento grubunun belirlediği ve İşçi Partisi ile Liberal Demokratların kabul etmiş olduğu İslam karşıtlığı tanımının kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Tanımda "Kaynağını ırkçılıktan alan İslamofobi, Müslümanlığı veya Müslümanlık algısını hedef alan bir tür ırkçılıktır" deniyor.

Khan, "Parlamento grubunun belirlediği İslamofobi tanımını kabul etmek Muhafazakar Parti içinde ve toplumun genelinde İslam karşıtlığına yer olmadığını gösterecek en güçlü işaret olacaktır" yazdı.

Özellikle iktidardaki Muhafazakar Parti'nin İslamofobi karşısında daha çok çaba sarf etmesi ve topluma mesaj göndermesi gerektiğine dikkat çeken Khan, son yıllarda durumun böyle olmadığına vurgu yaptı:

"Bizzat kendim Muhafazakar Parti üyelerinin ve destekçilerinin İslam karşıtı tacizlerine maruz kaldım. Bana yönelik ya da benim hakkımda yaptıkları İslam karşıtı yorumlar nedeniyle üyelikleri askıya alınan ya da haklarında dava açılan Muhafazakar Parti üyelerinin sayısını artık tutamıyorum."

Mektupta Khan "Christchurch saldırıları ardından İngiltere'deki Müslümanların güvenliğini sağlamak sadece bir polis ve güvenlik sorunu değildir. Bu bize aynı zamanda toplumumuzun geneline ve siyasal çekişmenin içine sızmış olan İslamofobi ve Müslüman tacizinin kökünü kurutmak için dur durak bilmeden çalışmamız gerektiğini de gösteriyor. Bu çabada siyasi partilerin başı çekmesi ve topluma güçlü bir örnek oluşturması hayati önemdedir" ifadelerine de yer verdi.

İslam karşıtı nefret suçlarında artış

Geçen hafta İslam karşıtı yorumlar yaptığı belirlenen onlarca Muhafazakar Partilinin üyelikleri askıya alınmıştı.

Guardian, Christchurch saldırıları ardından İngiltere'de Müslümanlara karşı işlenen nefret suçlarda yüzde 593 artış olduğunu belirtti.

Khan mektubunda Muhafazakar Parti'den kendisine yönelik yapılan İslam karşıtı yorumların sadece kendisiyle ilgili olmadığını, bu hakaretlerin toplumun geneline verdiği mesajın çok endişe verici olduğunu belirtti ve "Kendi partim içindeki Yahudi karşıtı yorumlar da dahil olmak üzere, ırkçılığa karşı her zaman sesimi yükselttiğimi biliyorsunuz" yazdı.

Pakistan göçmeni yoksul bir ailenin çocuğu olan Khan 2016 yılında İşçi Partisi'nin adayı olarak Londra Belediye Başkanı seçilmişti.