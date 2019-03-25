ABD-Rusya soruşturması: Mueller'in raporunda Trump'a suçlama yöneltilmedi

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2016 ABD başkanlık seçimlerine Rusya'nın olası müdahalesini araştıran özel yetkili savcı Robert Mueller, soruşturmaya ilişkin raporunda Başkan Donald Trump'ın suç işlediği sonucuna varmadı.

Mueller'in raporunda Başkan Donald Trump ve kampanya ekibinin seçim sürecinde Rusya ile işbirliği yaptığına ilişkin kanıt bulunmadığı belirtildi. Ancak Trump'ın yasa dışı bir şekilde adaleti engellemediği sonucuna ise varılmadığı vurgulandı.

ABD Başsavcısı William Barr, raporun ana bulgularını özetleyen 4 sayfalık bilgilendirme notunu Kongre'ye sundu.

Barr, "Rapor Başkan'ın suç işlediğine hükmetmiyor ama onu aklamıyor da" dedi.

Raporun bulguları, Trump için bir zafer olarak yorumlandı.

Trump da Twitter'dan "İşbirliği yok, müdahale yok" notunu paylaşarak, suçsuzluğunun ortaya konduğu mesajını verdi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, Trump'ın tamamen "temize çıktığını" söylerken, Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, "Rapor beklediğimden iyi" yorumunu yaptı.

Demokratlar ise raporun çeşitli soru işaretleri barındığını söylüyor.

Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Demokrat Senatör Chuck Schumer da, konuya ilişkin ortak bir açıklama yayımlayarak raporun tam halinin paylaşılmasını talep etti.

Açıklamada, "Başkan Trump'ın tamamen aklandığını söylüyor olması, Mueller'in daha önceki sözleri ile çelişiyor. Trump'ın sözlerine itibar edilmemeli" denildi.

Soruşturma hakkında bilinenler neler?

Mueller, yaklaşık iki yıl önce Rusya'nın ABD seçimlerine olası müdahalesini araştırmak için görevlendirilmişti.

Özel savcı Mueller hukuki süreç gereği raporunu tamamlayarak ABD Başsavcısı William Barr'a iletmişti. Barr, rapor hakkındaki bilgilendirme notunu Pazar günü Kongre'ye sundu.

Mueller, Trump'ın seçim kampanyası yetkililerinden 6 isim ile düzinelerce Rusya vatandaşını suçlarken, gizli işbirliği iddiasını reddeden Trump ve diğer bazı Cumhuriyetçiler ise, soruşturmanın bir "cadı avı" olduğunu savunuyor.

Mueller'in suçladığı 34 kişi ve üç şirket arasında davası görülen tek kişi Donald Trump'ın eski kampanya direktörü Paul Manafort oldu. Manafort banka hesaplarında ve vergide usülsüzlük yapmaktan 47 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn ile eski avukatı Michael Cohen de dahil olmak üzere diğerleri suçlamaları kabul ederken, eski danışmanı Roger Stone ise suçlamaları kabul etmedi.

Mueller aynı zamanda FBI Başkanı James Comey'nin kovulması ile Trump'ın adaleti engelleyip engellemediğine ilişkin de bir başka soruşturma yürütüyor.