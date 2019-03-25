İsrail: Gazze'den fırlatılan roket Tel Aviv'deki bir eve isabet etti, 7 kişi yaralandı

Telif hakkı Getty Images

İsrail'den yapılan açıklamalarda Gazze Şeridi'nden fırlatıldığı söylenen roketin Tel Aviv'deki bir evin çatısına isabet ettiği ve evde yangın çıktığı, olayda en az 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Tel Aviv'in Şaron sokaklarında hava taarruzu sirenleri çalarken, kentin kuzeybatısında oturanlar sabah erken saatlerde sığınaklara yönlendirildi.

Roket saldırısını henüz üstlenen olmadı.

Resmi bir ziyaret için Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise olayın ardından yaptığı ilk açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardıdan ziyaretini kısa keserek ülkesine döneceğini açıkladı.

Telif hakkı AFP Image caption Netanyahu ABD ziyaretini kısa kesiyor.

İsrail ordusu roketin Gazze Şeridi'nden atıldığının tespit edildiğini söylüyor.

Yaklaşık 10 gün önce yine Gazze Şeridi'nden Tel Aviv'e atılan roketlere İsrail hava operasyonlarıyla karşılık vermiş ve bölgede sıcak çatışmanın yeniden başlayacağı endişeleri artmıştı.

Ancak Gazze'nin yönetimini elinde bulunduran Hamas, saldırıyı kendilerinin düzenlemediğini, söz konusu roketlerin 'yanlışlıkla ateşlendiğini' ifade etmiş ve taraflar arasında uzlaşı sağlanmıştı.

İsrail, benzer bir saldırı yaşanması durumunda Gazze Şeridi'nde tespit edilmiş olan 100'ün üzerinde Hamas hedefinin hava operasyonlarıyla vurulacağını ifade etmişti.