ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD'in elindeki son toprak parçasının da örgütten alındığını duyurarak zaferini ilan etti.

Yaklaşık son beş yıldır IŞİD'e karşı operasyonları cephede takip eden BBC Arapça Servisi muhabiri Feras Kilani ise her ne kadar IŞİD'in sözde hilafetinin yıkılmasının sembolik açıdan önemli olduğunu söylese de, örgütün binlerce üyesinin hem Suriye hem de Irak'ta uyuyan hücreler oluşturduğunu anlatıyor.

Kilani, "Birkaç yıl içerisinde IŞİD ya da başka bir radikal örgütün yeniden saldırılar düzenleme ihtimali hâlâ çok yüksek" diyor.

Suriye ve Irak'taki mezhepsel fay hatlarının da aynı 2003'te ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra olduğu gibi radikal örgütlere yeni fırsatlar sunduğunu söyleyen Feras Kilani "Tarihin tekerrür ettiğini hissediyorum" diye konuşuyor.