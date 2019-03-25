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ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıdığını ilan eden deklarasyonu imzaladı.

Trump deklarasyonu imzalarken Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı'na bu kararından dolayı teşekkür etti.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nin İsrail askerleri tarafından, "Suriye'ye karşı adil meşru müdafaa savaşı sırasında ele geçirildiğini" söyledi.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'de işgal, 1981'de ilhak etmişti.

İşgal sonrası bölgede yaşayan Suriyeli Arap nüfusun çoğu çatışma sırasında kaçmak zorunda kalmış, uluslararası toplum da İsrail'in ilhak kararını tanımamıştı.

İsrail daha sonra Golan Tepeleri'nde Yahudi yerleşimleri inşasına da başlamıştı.

Telif hakkı AFP Image caption Golan Tepeleri'ndeki İsrail askerleri

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın deklarasyonu imzalamasının ardından Washington'u eleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Trump'ın kararını "barış karşıtı çatışmacı zihniyetin yeni bir tezahürü" olarak değerlendiren bir Twitter paylaşımı yaptı.

ABD'nin tek taraflı Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıma kararı sonrası dünyadan da tepkiler geliyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres adına bir açıklama yapan Sözcü Stephane Dujarric, BM'nin Güvenlik Konseyi kararları ile belirlenmiş olan politikasında değişiklik olmadığını söyledi.

Rusya'dan yapılan açıklamada ise tanıma kararının bölgede yeni bir gerilim dalgası yaratabileceği endişesi dile getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cuma günü İstanbul'daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında yaptığı konuşmada, Trump'ı eleştirmiş ve "yeni bir kriz yaratmakla" suçlamıştı.

Erdoğan, "Golan Tepeleri'nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz. Trump'ın Golan Tepeleriyle ilgili talihsiz açıklaması bölgeyi yeni bir krizin, yeni bir gerilimin eşiğine getirmiştir" demişti.