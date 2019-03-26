Suriye Kürtleri, IŞİD şüphelileri için uluslararası mahkeme kurulmasını istedi

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Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üyesi olduğu şüphesiyle yakalanan kişilerin yargılanması amacıyla Suriye'nin kuzeydoğusunda uluslararası özel bir mahkemenin kurulmasını istedi.

BBC'ye konuşan Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Sorumlusu Abdülkerim Ömer, mevcut olanakları çerçevesinde IŞİD mensuplarını gözaltında tutmanın bile kendileri için yük olduğunu, sorunla başa çıkmakta zorlandıklarını söyledi.

Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) yapılan yazılı açıklamada da, "Teröristlerin yargılanması için uluslararası topluma Suriye'nin kuzeydoğusunda özel bir uluslararası mahkemenin kurulması çağrısı yapıyoruz" denildi.

Açıklamada, böylece "duruşmaların adil ve uluslararası hukuk ve insan hakları sözleşmeleri ile anlaşmalarına uygun bir şekilde yapılabileceği" belirtildi.

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Kürtlerin kurduğu Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG) ile Kadın Savunma Birlikleri'nin (YPJ) ana gövdesini oluşturduğu SDG, Cumartersi günü Suriye'de IŞİD'in elindeki son yer de aldığını ve "halifeliğin" sonunun geldiğini ilan etmişti.

SDG sözcüsü, el Hol adlı ana kampta 6 bin 500'ü çocuk olmak üzere 9 binden fazla yabancı uyruklu kişinin olduğunu açıkladı.