'Yumurta Çocuk' Will Connolly: O yumurta insanları bir araya getirdi

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart'ta meydana gelen cami saldırıları sonrası, aşırı sağcı bir siyasetçiye attığı yumurta ile dünyanın gündemine gelen Eggboy (Yumurta Çocuk) lakaplı Will Connolly, ülke medyasına konuştu ve "kurbanlara gösterilmesi gereken ilgiyi kendisine çektiği için mahçup" olduğunu söyledi.

Avustralya'da yayın yapan Channel 10'a konuşan Connolly, "Bu olayın bu kadar yayılacağını düşünmedim. Olay da zaten çığırından çıktı. Gördüğüm ilgi beni utandırmaya başladı. Çünkü asıl ilginin gösterilmesi gereken kurbanlardan gözleri uzaklaştırdı" dedi.

17 yaşındaki genç, "Yaptığım doğru bir şey değildi, biliyorum. Ama o yumurta insanları bir araya getirdi" şeklinde konuştu.

Yeni Zelanda'da 50 kişinin hayatını kaybetiği saldırı sonrası aşırı sağcı Avustralyalı siyasetçi Fraser Anning, Müslüman göçmenleri suçlayan açıklamalarda bulunmuştu.

Connolly yumurta olayının sebebi olarak da Anning'in bu açıklamalarını gösterdi ve eylemin perde arkasını anlattı:

"Merkez olay sonrası bir açıklama yayımladı ve bu aksine ayrıştırıcı bir nefret mesajıydı. Saldırı için kurbanları suçluyorlardı. Bu açıklama midemi bulandırdı.

"Aslında kimse fark etmedi ama söylenenleri dinlemek için oraya bir saat önce gittim. Belki onlar hakkındaki fikrimi değiştiririm diye düşündüm. Ben çok affedici bir insanımdır.

"Ama sonra burada tekrar edemeyeceğim cümleleri kullanmaya başladı. Ben de ona yumurta attım"

Yumurta eylemi sonrası gözaltına alınan Connolly daha sonra serbest bırakıldı. Bir hukuk firması, yargı süreci başlatılması durumunda, karşılıksız avukatlık hizmeti teklif etti.

Yumurta Çocuk lakabından hoşlanmıyor

Ona destek için başlatılan bağış kampanyasında ise 80 bin Amerikan doları toplandı.

Will Connolly toplanan bu bağışların, kurbanların ailelerine verileceğini söyledi.

Connolly programda, Yumurta Çocuk olarak anılmaktan hoşlanmadığını kendi ismini tercih ettiğini de söyledi.

Daha da ilginci, Connolly, okulda da sık sık haşlanmış yumurta yemesi nedeniyle "yumurta çocuk" olarak çağırıldığını analttı.