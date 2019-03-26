Cezayir Genelkurmay Başkanı, Devlet Başkanı Buteflika'nın görevden alınmasını istedi

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Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Gaid Salah, Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika'nın görevden alınmasını istedi.

Ahmed Gaid Salah, cumhurbaşkanlığı makamının boşaltılmasını öngören Anayasa'nın 102'nci maddesinin uygulanmasını talep etti.

Halkın taleplerinin meşru olduğunu vurgulayan Salah, Cezayir Millet Konseyi Başkanı Abdelkader Bensalah'ın en az 45 gün boyunca Geçici Devlet Başkanı olarak görev yapması gerektiğini söyledi.

Salah, "Derhal anayasal çerçeve içinde mevcut krizden çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. İstikrarlı bir siyasi süreci muhafaza etmenin tek garantisi budur" dedi.

Cezayir Anayasası'nın 102. maddesi, Devlet Başkanı'nın ülkeyi yönetmeye ehil olmaması halinde, makamının boşaltılmasını öngörüyor.

Ülkede 82 yaşındaki Buteflika karşıtı protesto gösterileri geçen ay başlamıştı.

Buteflika önce bir dönem daha aday olma niyetinde olduğunu açıklamış sonra fikir değiştirerek seçimde aday olmayacağını açıklamıştı.

Bir aydır süren protestolar Buteflika'nın adaylıktan vazgeçmesine karşın devam etti. Protestocular ülkede acilen değişiklik taleplerini dile getiriyor.

Cezayir'in siyasi geleceğini tartışmak için eski BM diplomatı Lakhdar Brahimi öncülüğünde görüşmeler planlanıyor.

Genelkurmay Başkanı Salah ordunun ve halkın gelecek konusunda ortak bir vizyona sahip olduğu şeklinde açıklama yaparak protestoculara ordunun destek verdiği mesajını iletmişti.

Salah ve ülkenin savunma bakanı devlet televizyonu Channel 3'de yaptıkları açıklamada "anayasanın siyasi istikrarın korunması için tek güvence olduğunu" söyledi.

2013 yılında kalp krizi geçiren Buteflika, o tarihten bu yana halkın önüne nadiren çıkıyor.

Ordunun müdahalesi Cezayir'de haftalardır süren protestoların ardından geldi.

Bu ayın başında Başbakan Ahmet Uyahya istifa etmiş yerine İçişleri Bakanı Nurettin Bedoui geçmişti.

Henüz bir takvim belirlenemeyen siyasi görüşmelerle ülkedeki siyasi geçişin yönetilmesi, yeni bir anayasanın yapılması ve seçimler için tarih belirlenmesi hedefleniyor.

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