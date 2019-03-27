Avrupa Parlamentosu'ndan yaz-kış saati uygulamasını kaldırma kararı

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Avrupa Parlamentosu, yaz-kış saati uygulamasının sonlandırılması için sunulan teklifi kabul etti.

Teklifte Avrupa Birliği üyesi ülkelerden 2021'den itibaren yaz ya da kış saat diliminden birini seçip değişiklik yapmadan o saat dilimi içinde kalması isteniyor.

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin yasama organı ancak aldığı kararlar tavsiye niteliği taşıyor, bağlayıcılığı bulunmuyor. Bu nedenle kararın üye ülkelerin hükümetleri tarafından da onaylanması gerekiyor.

Ülkelerin uygulamaya devam etme seçeneği de bulunuyor ancak tüm üye ülkeler kararlarını 2020 yılının Nisan ayına kadar Avrupa Komisyonu'na bildirmek zorunda.

Parlamenterler ve Avrupa Komisyonu üye ülkelerden, ekonomik karmaşayı en aza indirmek adına, birbirleriyle uyumlu seçimlerde bulunmalarını talep etti.

AB yasaları uyarınca, 28 AB ülkesinin vatandaşları her Mart ayının son Pazar günü saatleri bir saat ileri alıyor. Kışın da saatler Ekim ayının son Pazar günü bir saat geriye çekiliyor.

Yaz-kış saati uygulamasının kaldırılması teklifi, AB vatandaşlarının büyük bir bölümünün uygulamaya karşı olduğunun ortaya çıkması ardından Avrupa Komisyonu tarafından Parlamento'ya sunulmuştu.

Ankete katılanların yüzde 84'ü uygulamanın kaldırılması yönünde görüş bildirmişti. Ankete katılan 4,6 milyon kişinin yüzde 70'inin Alman olduğu açıklanmıştı.

Ancak Finlandiya'da da 70 binden fazla kişi imza toplayarak uygulamanın AB çapında kaldırılması talebinde bulunmuştu.

2001'den bu yana uygulanıyor

Yaz-kış saati uygulaması AB'de 2001'den bu yana zorunlu bir uygulama. AB iç piyasasının daha düzenli çalışmasını ve enerji tüketimini azaltmayı amaçlıyor.

AB içinde saat farkının az olmasının birlik içinde ticareti ve seyahatleri daha kolay hale getireceği savunuluyordu.

Ayrıca yaz aylarında gün ışığından daha fazla faydalanarak yapay ışık tüketimini azaltmak hedefleniyordu.

Ancak uygulama ile yapılan enerji tasarrufunun çok az miktarda olduğu ortaya çıktı. Ayrıca AB'nin en büyük ticaret ortaklarından Çin ve Rusya gibi ülkeler de yaz-kış saati uygulaması kullanmıyor.

Ayrıca yapılan bilimsel araştırmalar saat değişiminin insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ortaya koydu.

Avrupa Parlamentosu'nun kararına göre üye ülkeler ya uygulamaya devam edecek ya da yaz ya da kış saatinden birini seçip yıl boyunca sabit tutacak.

Yaz saatinde kalmak isteyen ülkeler saatlerini son kez 2021 yılının Mart ayında, kış saatinde kalmak isteyenler ise 2021 Ekim'de değiştirecek.

AB'de kullanılan saat dilimleri:

Kış saati uygulaması sırasında İngiltere, İrlanda ve Portakiz GMT, 17 Avrupa ülkesi GMT+1, 8 Doğu Avrupa ülkesi de GMT+2 saat dilimlerini kullanıyor.

Türkiye'de de Ekim 2017'de alınan kararla yaz-kış saati uygulaması kaldırılmıştı.