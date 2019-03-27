IŞİD'in hâlâ aktif olduğu ülkeler hangileri?

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Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) yerleşik olarak bulunduğu son nokta olan Suriye'nin doğusundaki Bağuz'u aylar süren çatışmalar sonrası kaybetti.

Ancak dünyanın pek çok yerinde hâlâ aktif olan örgüt, dünyanın farklı noktalarında yeni saldırılar düzenleyebilecek kapasiteye de sahip.

BBC İzleme Servisi'nin derlediği verilere göre, IŞİD geçtiğimiz yıl propaganda araçları üzerinde farklı ülkelerde düzenlenen 3,670 saldırıyı (günde ortalama 11 saldırı) üstlendi.

Bu saldırılardan 1,767'si (yüzde 48'i) Irak'ta, 1,124'ü de (yüzde 31'i) Suriye'deydi. Afganistan, Mısır, Somali ve Nijerya, sırayla örgütün en çok hedef aldığı ülkelerdi.

Örgüt, Bağuz'un kuşatma altında olduğu Ocak ve Şubat aylarında da 502 saldırının arkasında olduğunu söyledi.

ABD'nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Bağuz'un kuzeyindeki Hajin'e operasyon düzenlediği Eylül 2018'de, IŞİD'in farklı ülkelerde üstlendiği saldırılarda da önemli bir artış görüldü.

IŞİD, bu saldırılarla sadece Irak ve Suriye'de değil, Orta Doğu'nun dışında da aktif olduğunu tüm dünyaya duyurmuş oluyordu.

Ülkelere göre 2018 yılında örgütün üstlendiği saldırıların sayıları şöyle:

Afganistan - 316

Mısır'ın Sinai Yarımadası - 181

Somali - 73

Nijerya - 44

Yemen - 41

Filipinler - 27

Nijerya başta olmak üzere Batı Afrika'da örgütün görünürlüğü geçtiğimiz aylarda giderek arttı.

Operasyonlarda cephanesinin büyük bölümünü kaybeden örgütün burada ordu güçlerine saldırıp mühimmatı ele geçirerek silah kapasitesini artırmaya çalıştığı anlaşılıyor.

IŞİD'in Batı Afrika'daki kolu, Ocak ayında yayınlanan bir propaganda videosunda da Müslümanlara buraya göç ederek örgüte katılmaları çağrısında bulunarak yabancı savaşçı alımına hazır olduğu sinyalini verdi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Nijerya ordusu geçtiğimiz aylarda pek çok kez IŞİD'in saldırısına uğradı.

2018'de örgüt bir önceki yıldan farklı olarak Batı'da büyük saldırılar düzenlemedi.

Fransa, Belçika, Kanada ve Avustralya'da bıçaklı ya da silahlı toplam 7 saldırıyı üstlendi.

2017'de durum farklıydı. İngiltere'de Manchester Stadı'nı hedef alan bombalı saldırı dahil 4 saldırı üstlenen örgüt, ABD'deki Las Vegas silahlı saldırıları ile İspanya'nın başkenti Barcelona'daki saldırılardan sorumluydu.

IŞİD, 2017 yılının sonuna gelindiğinde Suriye ve Irak'taki kaleleri Rakka ve Musul'u kaybetmişti.

IŞİD liderleri buna rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın örgütü yenilgiye uğrattığını söylemesi sonrası onu tiye alan bir mesaj paylaşmıştı.

Derlediğimiz veriler, IŞİD'in resmi medya araçları ve Telegram uygulamasından paylaştığı mesajlara dayanıyor.

Veriler, küçük ya da büyük demeden tüm üstlenilen saldırıları kapsıyor.

Ancak IŞİD'in düzenlediği saldırıların boyutu ve etkisini abartma gibi bir eğilimi olduğunu vurgulamakta fayda var.