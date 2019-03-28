Facebook tüm platformlarında beyaz milliyetçilik ve ayrılıkçılığı engelleyecek

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Sosyal medya devi Facebook, beyaz milliyetçilik ve ayrılıkçılığı tüm platformlarında engelleme kararı aldı.

Şirket, Facebook ve Instagram'da önümüzdeki haftadan itibaren "bu akımları öven, destekleyen ya da temsil eden" içerikleri engelleyeceklerini açıkladı.

Facebook ayrıca, bu kapsamdaki içerikleri aratan kullanıcıları sayfası üzerinde aşırı sağ radikalizmle mücadele eden yardım kuruluşlarına yönlendirecek.

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen silahlı saldırı sırasında saldırganın Facebook'ta canlı yayın yapması, şirket üzerindeki baskıları artırmıştı.

'Beyaz üstünlüğünü savunan içerikten farklı değil'

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Facebook, bu yayını engellemediği için yoğun eleştiri almıştı.

Şirket yetkilileri, yayını canlı olarak 200'den az kullanıcının izlediğini, platformdan silinmeden önce bu videonun toplam 4000 kez izlendiğini açıklamıştı.

Sosyal medya devi daha önce bazı beyaz milliyetçi içerikleri ırkçılık kapsamında saymamış, beyaz etnik devletler kurma çağrısında bulunan bazı kullanıcılara izin vermişti. Yaptığı açıklamada bu içerikleri bazı grupların "kimliklerinin bir parçası" olarak nitelemişti.

Ancak Çarşamba günü sitede yayınladığı bir açıklama ile politikalarında değişikliğe gitti.

Şirket yetkilileri yapılan açıklamada, akademisyen ve sivil toplum kuruluşlarıyla üç aydır yürüttükleri görüşmeler sonucu beyaz milliyetçiliğin organize nefret gruplarından da beyaz üstünlüğünü savunan görüşten ayrıştırılamacağı değerlendirmesini yaptı.