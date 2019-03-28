Çift rahimli kadın, ilk doğumundan 26 gün sonra ikiz dünyaya getirdi

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Bangladeş'te çift rahmi olan bir kadın, ilk doğumundan 26 gün sonra ikiz bebekler dünyaya getirdi.

Doktoru Şeyla Poddar'ın BBC'ye verdiği bilgiye göre, Hulna kentine bağlı bir köyde yaşayan Arife Sultana adlı 20 yaşındaki kadın Şubat sonunda premature bir bebek doğurdu.

Yoksul olduğu ve hiç ultrason yaptıramadığı belirtilen Sultana, 22 Mart'ta yeniden sancılarının başlaması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Hamile olduğu belirlenen kadın sezaryenle bir oğlan bir kız bebek daha doğurdu. İkizlerin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Anne ve ikizler dört gün sonra taburcu edildi.

'Allah'ın bir mucizesi'

Arife Sultana, "Bebeklerimin sağlıklı olması Allah'ın bir mucizesi" dedi. Sultana, bununla birlikte geçim sıkıntısı çektikleri için bebeklerine bakmanın kolay olmayacağını söyledi.

Sultana, işçi olarak çalışan kocasının ayda 6,000 taka'dan (yaklaşık 95 dolar) daha az para kazandığını belirtti.

Singapurlu jinekolog Christopher Ng, çift rahmin (Uterus Didelfis) sanıldığı kadar nadir görülen bir durum olmadığına dikkat çekerek "Ultrasonda bu kolayca görülebilir. Ancak anlaşılan bu kadın kırsal kesimde yaşadığı için ultrason yaptıramadı. Üç yumurtanın aynı anda döllendiği ve üç embriyo oluştuğu anlaşılıyor" dedi.