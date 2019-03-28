Telif hakkı EPA Image caption Avam Kamarası Başkanı John Bercow

İngiltere'de, Avam Kamarası Başkanı John Bercow, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını (Brexit) düzenleyen anlaşmanın yarın 3. kez parlamentoda oylanmasına izin vereceğini söyledi.

John Bercow, İngiltere-AB ilişkilerinin geleceğini düzenleyen siyasi deklarasyonun ise oylanmayacağını açıkladı.

Parlamento, Brexit anlaşmasını Ocak ayında 230, bu ay ise 149 oy farkla reddetmişti.

Bercow, Parlamento tarafından reddedilen anlaşmanın "özünde bir değişiklik yapılmadan" tekrar oylanamayacağına hükmetmişti. Perşembe günü yaptığı açıklamada ise oylanacak olanın "yeni bir önerge" olduğunu söyledi.

AB, anlaşmanın parlamentodan geçmemesi halinde İngiltere'nin 12 Nisan'da birlikten ayrılması gerektiğini ancak anlaşma parlamentodan geçerse Brexit'in 22 Mayıs'a kadar erteleneceğini açıklamıştı.

İngiltere Parlamentosu'nun yarın üçüncü kez anlaşmayı reddetmesi halinde mevcut koşullarda İngiltere ya AB'den Brexit'in bir süre daha ertelenmesini isteyerek Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılacak ya da AB'den anlaşma olmadan ayrılacak.

Ancak İngiltere'nin AB'den Brexit'in 22 Mayıs'tan sonraki bir tarihe ertelenmesini talep etmesi halinde birlik üyesi 27 ülkenin de buna onay vermesi gerekiyor.

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Başbakan May 'Anlaşma geçerse istifa edeceğim' demişti

İngiltere Başbakanı Theresa May ise dün lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin milletvekillerine Brexit anlaşmasının Parlamento'dan geçmesi halinde istifa edeceğini söylemişti.

Partisinin milletvekillerinin, AB'yle bundan sonra yürütülecek müzakerelerde kendisinin yer almasını istemediğinin farkında olduğunu belirten May, "Ülkem ve partimiz için doğrusunu yapmak adına bu görevden planladığımdan daha erken ayrılmaya hazırım" demişti.

'Backstop' düzenlemesi

Brexit anlaşmasının İngiltere Parlamentosu'ndan geçmemesinin en önemli nedeni, May'in azınlık hükümetine dışarıdan destek veren Kuzey İrlanda'nın Demokratik Birlik Partisi'nin (DUP) "backstop" olarak tarif edilen düzenlemeye karşı çıkması.

"Backstop" bir acil durum mekanizması. Brexit sonrası AB ile İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakereleri nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, Birleşik Krallık'ın parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında fiziki sınır olmamasının garanti altına alınmasını amaçlıyor.

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İngiltere ile AB arasında varılan anlaşma, taraflardan herhangi birinin bu sürece tek taraflı olarak son verememesini öngörüyor.

İngiltere'de anlaşmaya karşı çıkanlar da bunun, Birleşik Krallık'ın tamamında gümrüklerin kontrol edilememesi anlamına geleceğini vurguluyor.