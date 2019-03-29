Trump'tan Mueller'in Rusya raporu sonrası ilk miting: Gizli işbirliği vesvesesi sona erdi

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ABD Başkanı Donald Trump, özel savcı Robert Mueller'in Rusya soruşturmasına ilişkin raporunu Kongre'ye sunması sonrası ilk mitingini Michigan'da düzenledi. Trump, raporun onu akladığı yönündeki iddiasını yineledi.

2016'daki başkanlık seçimlerine Rusya'nın olası müdahalesini araştıran Mueller'in raporunda, Trump'ın seçimler için Rusya ile işbirliği yaptığına dair kanıt bulunamadığı ancak Trump'ın adaleti yanılttığı iddiasından aklanmadığı sonucuna varılmıştı.

Başkan Trump, Michigan eyaletindeki Grand Rapids'te düzenlediği 90 dakikalık mitingin yarısına yakını boyunca, acımasız bir dille soruşturma ile dalga geçti.

Trump, "Üç yıllık yalan, karalama ve iftiradan sonra, Rusya şakası sonunda öldü. Gizli anlaşma yapıldığı vesvesesi de bitti" diye konuştu.

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ABD Başkanı soruşturma için "Bu, tarihi seçimleri baltalamak ve Amerikan halkının iradesini sabote etmek amaçlı kötü niyetli bir çabadan fazlası değildi" ifadelerini kullandı.

Trump konuşmasında sadece Mueller değil, soruşturmayı kendisine karşı kullanmakla suçladığı Demokratlara ve medyaya da sert bir dille yüklendi.

Demokratlar için "Bunlar hasta insanlar" nitelemesini yapan Trump, "Hesap vermeliler çünkü tüm bunlar hep yalan. Onlar da yalan olduğunu biliyorlar" dedi ve şöyle devam etti:

"Demokratlar, siyasetçiler, aynı zamanda medya - kötü insanlar. Sahtekar gazeteciler, yalancı televizyon alimleri, siyaset tarihinin tek ve en büyük yalanına yardım ettiler."

ABD Başsavcısı William Barr, "Rapor Başkan'ın suç işlediğine hükmetmiyor ama onu aklamıyor da" demişti.

Barr, raporda Trump'ın yasadışı bir şekilde adaleti engellemediği sonucuna varılmadığını vurguladı.

Trump ise suçsuzluğunun kanıtlandığını söylüyor.

Raporun bulguları, Trump için bir zafer olarak yorumlanırken, Demokratlar ise raporun tam halinin bir an önce paylaşılması çağrısında bulunuyor.