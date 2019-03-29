Vatikan'dan çocuk istismarına karşı yeni yasa: Zaman aşımı 20 yıla çıkarıldı

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Vatikan, çocuklara yönelik cinsel istismar skandallarıyla mücadele amacıyla yeni bir yasa çıkardı. Yeni yasayla Vatikan şehir devleti ve diplomatik temsilciliklerindeki taciz vakalarını bildirmek zorunlu hale geliyor. Bu vakalardaki zaman aşımı süresi de 4 yıldan 20 yıla çıkarıldı.

Şubat ayında Vatikan'da düzenlenen "Kilisede Çocukların Korunması" başlıklı olağanüstü zirvenin ardından Vatikan'ın bu konuda yasal düzenleme yapması bekleniyordu.

Vatikan'dan bugün yapılan açıklamaya göre Papa Francesco, "çocukların ve savunmasız durumdakilerin korunması" amacıyla 3 ayrı yasal düzenlemeye imza attı.

"Çocukların ve savunmasız durumdakilerin korunması" hakkındaki Vatikan şehir devleti kanunu ve bu kanuna eşlik eden yasal düzenlemelerle çocuk ya da savunmasız durumdaki kişileri tacizden suçlu bulunanların Vatikan'daki görevlerinden alınması öngörülüyor.

Vatikan yetkilileri ve diplomatik görevlilerine, haberdar oldukları taciz vakalarını Vatikan yargı mercilerine "gecikmeksizin" ihbar etme zorunluluğu getiriliyor. Bu zorunluluğu ihlal edenlere 5000 euro'ya kadar para cezası ve 6 aya kadar hapis cezası getiriliyor.

Taciz vakalarındaki zaman aşımı süresi de 4 yıldan 20 yıla çıkarılıyor. Taciz vakasında mağdur küçük yaştaysa, zaman aşımı süresi mağdurun 18 yaşını doldurmasından sonra işlemeye başlıyor.

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'Çocukların fotoğrafını çekmeyin'

Vatikan şehir devletinde yaşayanların bağlı olduğu kiliselerdeki görevlilere yönelik "kılavuz" belgesinde de bu görevlilere "çocukların yanındayken, başkalarına görünecek durumda olmaları", "çocuklardan sır saklamalarını istememeleri", "velilerinin yazılı izni olmaksızın çocukların fotoğrafını ya da videosunu çekmemeleri" gibi talimatlar veriliyor.

Vatikan şehir devletinin, çocukların korunması amaçlı net ve kapsamlı yasalara sahip olmaması eleştirilere neden oluyordu. Yeni yasa yalnızca Vatikan şehir devletini kapsasa da Vatikan'ın bu adımla tüm dünyadaki yerel Katolik kilisesi yönetimlerine model olmayı amaçladığı belirtiliyor.

Vatikan İnanç Doktrini Kurulu'nun da tüm dünyadaki piskoposluklara yönelik olarak tacizle mücadele amaçlı bir "rehber kitap" yayımlaması bekleniyor.