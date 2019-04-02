Washington Post: Suudi Arabistan Kaşıkçı'nın çocuklarına milyonlarca dolarlık konutlar verdi, 'kan parası' da ödüyor

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Amerikan Washington Post gazetesi, 2 Ekim'de İstanbul'da ülkesinin başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaçıkçı'nın çocuklarına Suudi Arabistan tarafından milyonlarca dolar değerinde konutlar verildiğini ve binlerce dolarlık aylık ödemeler yapıldığını iddia etti.

Washington Post, Kaşıkçı'nın iki oğlu ve iki kızına yapılan ödemelerin "Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı ailesiyle uzun vadeli bir anlaşmaya varma çabasının bir parçası olduğu ve kısmen kamuya yönelik açıklamalarını sınırlama amacı taşıdığı" yorumunu yaptı.

Kaşıkçı kardeşler, babalarının ölümünün ardından krallığa yönelik sert eleştirilerden kaçınmıştı.

Kaşıkçı'nın çocuklarına liman kenti Cidde'de verilen evlerin her birinin 4 milyon dolar değerinde olduğu bildirildi.

Washington Post, Kaşıkçı'nın en büyük oğlu Salah'ın Suudi Arabistan'da yaşamaya devam etmeyi planladığını, ABD'de yaşayan diğer çocukların ise Cidde'deki evleri satmak istediklerini yazdı.

Konutlara ek olarak çocukların her birine ayda en az 10 bin dolarlık ödemeler yapıldığı, bunun dışında on milyonlarca doları bulabilecek "kan parası" şeklinde başka ödemeler de yapılabileceği öne sürüldü.

Telif hakkı Getty Images Image caption Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah, babasının ölümünün ardından kraliyet sarayında Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından kabul edilmişti.

Washington Post yazarlarından Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan yönetimine yönelik eleştirileriyle de biliniyordu.

Kaşıkçı, vize işlemleri için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girmiş ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Riyad yönetimi günler sonra Kaşıkçı'nın "korsan bir operasyon" sonucu öldürüldüğünü açıklamıştı.

Cemal Kaşıkçı'nın Riyad'dan gelen 15 kişilik bir ekip tarafından başkonsoloslukta öldürüldüğüne ve hala bulunamayan cesedinin parçalanarak ortadan kaldırıldığına inanılıyor.

Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın emriyle gerçekleştiğine dair yorumlar yapılmış, Riyad ise bu suçlamaları reddetmişti.

Suudi Arabistan, başlangıçta Kaşıkçı'nın başına gelenlere dair bilgisi olmadığını iddia etmiş, daha sonra ise ülkede 5'i idam talebiyle 11 şüphelinin yargılanmalarına başlanmıştı.