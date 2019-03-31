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Ukrayna'da bugün yapılan devlet başkanlığı seçiminin birinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy ilk sırada yer aldı. İkinci turda Zelenskiy ve Devlet Başkanı Petro Poroşenko yarışacak. Eski Başbakan Yuliya Timoşenko ise üçüncü sırada kaldı ve elendi.

İlk sonuçlara göre oyların Zelenskiy yüzde 30,4'ünü, Poroşenko yüzde 17,8'ini, Timoşenko ise yüzde 14,2'sini aldı. Rusya yanlısı Muhalefet Bloku'nun adayı Yuriy Boyko ise oyların sadece yüzde 9,8'ini alabildi.

Resmi sonuçlar en geç 10 Nisan'da açıklanacak.

Devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu ise 21 Nisan'da yapılacak.

Zelenskiy: Rehavete kapılmamalıyız

Seçimin ilk turunun galibi komedyen Zelenskiy, sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu daha ilk adım, rehavete kapılmamalıyız" dedi.

Sandık çıkış anketlerinin sonuçlarının ekrana gelmesinin ardından, sevincini eşine sarılarak gösteren Zelenskiy, "Eşim Yelena'ya, tüm ekibime, bugün oy kullanan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ünlü komedyen, seçimin ikinci turu için Timoşenko ile ittifak yapacağı yönündeki söylentileri ise yalanladı.

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Timoşenko: Manipülasyon var

Sandık çıkış anketlerini "manipülasyon" olarak nitelendiren Timoşenko ise ikinci tura kendisinin kaldığını öne sürdü.

Timoşenko, kendilerinin sandık çıkış sonuçlarını açıklamaya hazırlandıklarını duyurdu.

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Önceki seçimde ne olmuştu?

Ukrayna'da 2014 yılındaki iç karışıklıkların ardından yapılan erken seçimde Poroşenko ilk turda yüzde 54,7 oyla Ukrayna Devlet Başkanı seçilmiş, Yuliya Timoşenko ise yüzde 12,8 ile ikinci olmuştu.

O dönemin Rusya yanlısı Devlet Başkanı Viktor Yonukoviç ise yaşanan kanlı çatışmalar sırasında Rusya'ya kaçmıştı.

2014'te Ukrayna'da iktidar değişikliğine yol açan "Maydan" olaylarının ardından Kırım Rusya tarafından ilhak edilirken, ülkenin doğusundaki Donbass bölgesinin bir bölümü tek taraflı bağımsızlık ilan etmiş ve bugün de devam eden çatışmalar patlak vermişti.

İkinci tur için anketler ne diyor?

Anketler, ikinci turda da Zelenskiy'nin şansının daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Kısa süre önce yapılan bir anketten, seçimin ikinci turuna Vladimir Zelenskiy ile Petro Poroşenko'nun kalması halinde seçmenlerin yüzde 52'sinin Zelenskiy'i, yüzde 44'ünün Poroşenko'yu destekleyeceği sonucu çıktı.

Bu ankette, son bir ayda ikinci tur için Zelenskiy'nin destek oranının yüzde 13 azaldığı, Poroşenko'nun ise yüzde 10 arttığı görüldü.

Bazı yorumlarda ise Poroşenko'nun üç haftalık süreçte Kırım ve Donbass konularıyla ilgili söylemini daha da sertleştirerek ikinci turda oylarını artırabileceği belirtiliyor.

Ukrayna, önümüzdeki Ekim ayında da parlamento seçimleri için sandık başına gidecek.