Telif hakkı AFP Image caption Pyongyang baskının soruşturulması çağrısı yaptı.

Kuzey Kore, geçen ay İspanya'daki büyükelçilik binasına yapılan baskını "vahim bir terör saldırısı" diye niteledi.

Pyongyang yönetimi, olayla ilgili ilk resmi açıklamasında, soruşturma çağrısında bulundu ve FBI'ın baskında rol oynadığı dedikodularını da yakından takip ettiğini bildirdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u devirmeyi amaçladığını söyleyen bir örgüt, Pyongyang'ın İspanya Büyükelçiliği'nden bilgisayarlar, bir telefon ve bilgisayar belleklerinin çalındığı baskının sorumluluğunu üstlenmişti.

Şüpheliler için en az iki uluslararası yakalama emri çıkartıldı.

Baskında neler yaşandı?

İspanyol makamlarının verdiği bilgiye göre adının Adrian Hong Chang olduğunu söyleyen bir grup üyesi, önceden tanıştığını iddia ettiği ticari ataşeyle görüşmek istediğini söyleyerek büyükelçilik binasına girdi. Chang binaya girer girmez, grubun diğer üyeleri birden zorla kapıdan içeri girdi.

Grup, ataşeyi sorgulamak ve kendisini taraf değiştirmeye ikna etmeye çalışmakla suçlanıyor. Yargıç, ataşenin bunu reddetmesinin ardından, bodrum katında bağlı halde bırakıldığını söyledi.

Telif hakkı Google Maps Image caption İki katlı büyükelçilik binasının bir yüzme havuzu bulunuyor ve Madrid'in merkezinde yer alıyor.

Grubun diğer iki üyesinin ise ABD vatandaşı Sam Ryu ve Güney Kore vatandaşı Woo Ran Lee oldukları belirtildi.

Yargıç, büyükelçilik personelinin birkaç saat boyunca rehin tutulduğunu, bir kadın çalışanın pencereden kaçmayı başarıp, bağırarak yardım istediğini ve komşuların polise haber verdiğini ifade etti.

Polis geldiğinde, Adrian Hong Chang'ın, Kim Jong-un rozetli bir ceket giyip, kendisini Kuzey Koreli bir diplomat olarak tanıttığı ve polise herhangi bir sorun olmadığını söylediği belirtildi.

Yargıç, grubun büyük çoğunluğunun Kuzey Kore Büyükelçiliğine ait üç diplomatik araçla kaçtığını, Hong Chang ve diğerlerinin ise bir başka araçla arka kapıdan kaçtığını anlattı.

Dört gruba ayrılan zanlıların daha sonra Portekiz'e gittikleri açıklandı.

ABD'de yaşayan bir Meksika vatandaşı olan Hong Chang'ın beş gün sonra FBI ile temasa geçip, ifade verdiği belirtildi.

Grup hakkında neler biliniyor?

Özgür Joseon diye de bilinen Cheollima Sivil Savunma (CDC) Kuzey Kore'de Kim hanedanlığını devirmeyi amaçlıyor.

İnternet sitesinde ve YouTube sayfasında yer alan bir videoda, Madrid Büyükelçiliğ baskınını yapanlardan biri, Kuzey Kore liderlerinin portrelerini parçalarkan görülüyor.

CDC ilk olarak, Kim Jong-un'un yeğeni Kim Han sol'u babasının suikaste kurban gitmesinin ardından güvenli bir şekilde Macau'dan çıkartmayı başarmasıyla duyulmuştu.

Kuzey Kore liderinin üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 2017'de Malezya'da havaalanında öldürülmüştü.

Kim Han-sol, Kuzey Kore'ye geri dönmek istediğini söylemiş ve amcasını "diktatör" diye tanımlamıştı.

Yetkililer baskın hakkında ne diyor?

Soruşturmaya yakın kaynaklar, İspanyol El Pais gazetesine yaptıkları açıklamada "operasyonun sanki bir askeri hücrenin işiymiş gibi, mükemmel bir şekilde planlandığını" söyledi.

Saldırganların da ne aradıklarını bildikleri belirtildi. El Pais ve El Confidencial gazetelerine göre İspanyol makamları, ABD istihbaratının ve müttefiklerinin baskında rol oynadığından şüpheleniyor.

Baskın kurbanlarının, yetkililere zanlıların Korece konuştuklarını söyledikleri belirtildi.

El Pais, gruptan iki kişinin CIA ile bağlantılı olduğunu bile söylerken, CIA BBC'nin sorularını yanıtsız bıraktı.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rober Palladino ise, baskında ABD hükümetinin herhangi bir rolü olup olmadığı sorulduğnda "Birleşik Devletler hükümetinin bununla herhangi bir ilgisi yok." yanıtını verdi.

Telif hakkı EPA/Yonhap Image caption Kim Hyok-chol, Donald Trump ve Kim Jong-un arasındaki zirvenin organize edilmesinde rol oynamıştı.

Büyükelçilik neden hedef alındı?

Saldırganların, Eylül 2017'de Kuzey Kore'nin nükleer denemeleri yüzünden sınırdışı edilen eski Kuzey Kore Büyükelçisi Kim Hyok-chol hakkında bilgi aradıkları belirtiliyor.

Kim, şu anda ABD'nin Kuzey Kore ile yaptığı görüşmelerde önemli bir temsilci olarak görev yapıyor ve Vietnam'daki zirvenin gerçekleştirilmesinde rol oynadı. Kim ayrıca, Kim Jong-un'un sağ kolu olduğu belirtilen Kim Jong-chol ile birlikte geçen Ocak ayında Washington'a gitmişti.