Cezayir Devlet Başkanı Buteflika 'görev süresi dolmadan istifa edecek'

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Cezayir devlet haber ajansı APS, ülkenin devlet başkanı Abdülaziz Buteflika'nın görev süresinin dolacağı 28 Nisan'dan önce istifa etme kararı aldığını aktardı.

Buteflika'nın görevi bırakacağı tarihe kadar "devlet kurumlarının kesintiye uğramaması için" önemli kararlar almayı sürdüreceği belirtildi.

Cezayir Anayasası'na göre, seçimler yapılana kadar ülkeyi geçici başkan sıfatıyla Senato Başkanı Abdülkadir Bin Salih devralacak.

Ordu, bir ay süren protestolar sonrası görevini bırakması için Buteflika'ya muhtıra vermişti.

Protestolar sonrası adaylığını çekmişti

82 yaşındaki Buteflika 1999 yılından bu yana iktidardaydı. Felç geçirdiği 2013 yılından bu yana halkın huzura neredeyse hiç çıkmadı.

Buteflika'nın 18 Nisan'da yapılması öngörülen seçimlerde yeniden aday olmasına karşı çıkan on binlerce kişi bir aydır protestolar düzenliyordu.

Son bir kez daha aday olacağını söyleyan Buteflika, tepkiler sonrası adaylığını geri çekmişti. Seçimler de bilinmeyen bir tarihe ertelenmişti.

Hemen ardından yolsuzlukla mücadele gibi konularda anayasal reformlar için ulusal kongre çağrısı yapması ise, Buteflika'nın gitmeye niyeti olmadığı yorumlarına yol açmıştı.

Salı günü ülkenin genelkurmay başkanı Ahmed Gaid Salah, devlet başkanlığı makamının boşaltılmasını öngören Anayasa'nın 102'nci maddesinin uygulanmasını talep ederek Buteflika'nın görevden alınmasını istemişti.

Cezayir Anayasası'nın 102. maddesi, Devlet Başkanı'nın ülkeyi yönetmeye ehil olmaması halinde, makamının boşaltılmasını öngörüyor.

Bu ayın başında Başbakan Ahmet Uyahya istifa ederken yerine İçişleri Bakanı Nurettin Bedoui geçmişti.

Henüz bir takvim belirlenemeyen siyasi görüşmelerle ülkedeki siyasi geçişin yönetilmesi, yeni bir anayasanın yapılması ve seçimler için tarih belirlenmesi hedefleniyor.