Cezayir'in 82 yaşındaki lideri Buteflika istifa etti

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Cezayir'de protestoların hedefindeki Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika, görevinden istifa etti.

İstifa haberi, devletin resmi haber ajansı tarafından duyuruldu.

Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'de 82 yaşındaki Buteflika karşıtı gösteriler geçen ay başlamıştı.

Buteflika önce bir dönem daha aday olma niyetinde olduğunu açıklamış sonra fikir değiştirerek seçimde aday olmayacağını açıklamıştı.

Bir hafta kadar önce ülkenin Genelkurmay Başkanı Ahmed Gaid Salah, "krizden çıkılabilmesi için" Buteflika'nın görevden alınmasını istemişti.

2013 yılında kalp krizi geçiren Buteflika, o tarihten bu yana halkın önüne nadiren çıkıyor.

BBC Kuzey Afrika muhabiri Rana Jawad yazdı:

Fransız sömürgesinin son yıllarında Cezayir'de bir subay, on yıldan uzun bir süre dışişleri bakanı ve darbe iştirakçisi...

Abdulaziz Buteflika'nın 1999 yılında ulaştığı başkanlığa adım adım yükselmesi, hem kendi çabası hem de şartların onun adına çalışması ile gerçekleşti.

Başkan olduktan sonra ilk amacı ülkeyi yeniden inşa etmek ve ekonomiyi düzeltmekti. Ancak önce, İslami Kurtuluş Cephesi'nin seçim zaferinin, ordu tarafından tanınmaması sonrası başlayan ve sonları yaşanan kanlı iç savaşı sonlandırmalıydı.

İslamcı militanlara toplu aflar getirildi. Bu strateji başlarda başarılı olsa da sonrasında, ülkenin geniş çöllerinde yeni doğmaya başlayan El Kaide öncülüğündeki isyan hareket nedeniyle kısmen geri tepti.

Yıllar içinde, Batı ile yakınlaşma ve ekonomik reform adımlarına karşın, devletin petrol gelirlerine bağlılığının azaltılması, kamu borçlarının düşürülmesi ve yüksek işsizlikle mücadele konusunda çok az ilerleme kaydedildi.

1937 yılında Fas'ta doğan Devlet Başkanı Butelfika, ülkedeki muhalefetin gelişiminin engellendiği siyasi bir süreçte, partisi Ulusal Özgürlük Cephesi ile birlikte, 20 yıl boyunca "büyük" seçim zaferleri arasında ülkeyi yönetti.

Son yıllarda ise, ülkenin silahlı kuvvetlerindeki üst düzey isimler ile istihbarat servisi yöneticileri dahi sessizce köşelerine çekilmeye zorlandı.

Bir zamanlar "çeyrek bir başkan olmayı kabul edemem" diyen Abdulaziz Buteflika, 2013 yılında geçirdiği felç sonrası halkın önüne nadiren çıktı ve ülkeyi gerçekte kimin yönettiğine ilişkin giderek artan bir tartışma başladı.

Buna karşın 2019 yılındaki başkanlık seçimleri için beşinci kez adaylığını koyacağı ilan edildi. Bu gelişme, iktidar partisini de hedef alan, büyük ölçekli bir protesto dalgasının fitilini ateşledi.

Cezayir'deki karmaşaları ve hatta 2011 yılında tüm komşu ülkelere de yayılan Arap Baharı dalgasında liderliği korumayı başaran Buteflika, bu kez adaylığını bir kez daha koyma amacına ulaşamadı.