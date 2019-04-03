Telif hakkı Getty Images Image caption Moise Kean'i takım arkadaşı Joao Cancelo sakinleştirmeye çalıştı.

İtalya Birinci Ligi Serie A'da Salı akşamı oynanan Cagliari-Juventus maçında Juventuslu forvet Moise Kean'e yönelik ırkçı tezahüratlar, ülkede futbolda ırkçılık tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Cagliari'de oynanan maçta Juventus'un ikinci golünü atan 19 yaşındaki Moise Kean, tezahüratların yükseldiği Cagliari tribününün önüne giderek kollarını açtı ve hareketsiz biçimde tribünlere baktı.

Bir süre bu şekilde duran Kean'e yönelik ırkçı tezahüratların daha da artması üzerine takım arkadaşları ve Cagliarili futbolcular Kean'i bu bölgeden uzaklaştırdı.

Kean maç sonrası bu anın görüntülerini, "Irkçılığa karşılık vermenin en iyi yolu. Irkçılığa hayır" mesajıyla sosyal medyada paylaştı. Kean'in bu mesajı Instagram'da, aralarında futbol yıldızlarının da bulunduğu 400 binin üzerinde kişi tarafından beğenildi.

Telif hakkı Twitter / @MATUIDIBlaise Image caption Blaise Matuidi takım arkadaşına destek verdi.

Kendisi de Cagliari taraftarlarının ırkçı tezahüratlarına maruz kaldığı iddia edilen bir diğer Juventuslu oyuncu Blaise Matuidi de takımın siyah beyaz renklerine atıfla "Siyah+Beyaz. Irkçılığa hayır" şeklinde bir sosyal medya mesajı yayımladı. Bu mesaj da Instagram'da 380 binin üzerinde beğeni aldı.

Allegri ve Bonucci'den tepki çeken yorumlar

Öte yandan Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, ırkçı tezahüratların yanı sıra Kean'in gol sevincini gösterme biçimini de eleştirdi. Allegri, "Bu şekilde sevinç gösterisi yapmaktan kaçınmalıydı. Genç bir oyuncu ve öğrenmesi gereken şeyler var, ama tabii ki taraftarların da bazı tepkilerden kaçınması gerekir" dedi.

Allegri ırkçı tezahürat yapan taraftar içinse "Her zamanki gibi, gündelik hayatta da olduğu gibi embesiller var. Bunları stadyumdan birkaç yıl uzaklaştırmak yetmez, ömür boyu men edilmeleri lazım" diye konuştu.

İtalyan milli takımında da oynayan Juventus oyuncusu Leonardo Bonucci de, Kean ve Cagliari taraftarlarının "suçun yüzde 50'sine sahip olduğunu" savundu. Bonucci, "Gol sevincini takım arkadaşlarınızla yaşarsınız. (Kean) başka türlü hareket edebilirdi" dedi.

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Cagliari Başkanı Tommaso Giulini de Kean'in gol sevincinin "hatalı" olduğunu söyledi ve "Aynı şey herhangi bir başka futbolcunun da başına gelebilirdi" iddiasında bulundu.

Irkçı tezahüratlardan Kean'i de sorumlu tutan bu yorumlar da ayrıca tepkilere neden oldu. Wired.it sitesi, "Moise Kean'e yönelik ulumalar Moise Kean'in suçu değil" başlıklı bir haber yayımlayarak, futbolcunun "arandığı" şeklindeki bu açıklamaları "hatalı ve sportif değil" diye niteledi.

"Kean de hatalı" yorumuna tepki verenler arasında İngiltere milli takımının Manchester Cityli oyuncusu Raheem Sterling de yer aldı.

Sterling de geçen ay Karadağ-İngiltere maçında ırkçı tezahüratlara tepki olarak Kean'inkine benzer bir hareket yapmış ve stadyumlardaki ırkçılığa karşı adım atılması çağrısı yapmıştı.

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Sterling, Moise Kean vakasıyla ilgili olarak sosyal medyada yazdığı mesajında Bonucci'nin "hata yüzde 50-50" şeklindeki sözlerinin altına bir dizi kahkaha emojisi koydu ve "Şimdi tek yapabileceğiniz kahkaha atmak" dedi.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda da Allegri ve Bonucci, takım arkadaşlarının yanında durmadıkları gerekçesiyle eleştirilere hedef oldu. Allegri ve Bonucci'nin sözleri "utanç verici" olarak nitelendi.

Haber İtalya'da yayımlanan spor gazetelerinin de baş sayfalarında yer aldı. La Gazzetta dello Sport'un baş sayfasında haber "Hala ırkçılık" başlığıyla verildi. Tuttosport gazetesi de "Irkçılığa iki gol" başlığını kullandı.