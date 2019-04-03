İngiltere'de 2 ay tecrit odasında tutulan otizmli öğrenci intihar girişimde bulundu

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İngiltere'de bir anne, otizmli kızının okulda ceza olarak iki ay boyunca tecrit odasında tutulduktan sonra intihar girişiminde bulunması üzerine Eğitim Bakanlığı'na dava açtı.

BBC'nin araştırmasına göre İngiltere genelinde çok sayıda okulda, "yaramazlık yapan" çocuklar kimseyle konuşmalarına, hatta başlarını sağa sola çevirmelerine bile izin verilmeyen kabinlerde saatlerce duvara karşı oturtuluyor ya da ayakta bekletiliyor.

İngiltere'de devlet okullarının en az üçte ikisinde tecrit odalarının bulunduğu tahmin ediliyor. Çocuklar, ilkokullarda yarım gün ortaokullarda da bir haftaya kadar tecrit odası cezası alabiliyor.

'Kızım depresyona girdi'

Adı açıklanmayan anne adına yapılan dava başvurusunda tecrit uygulaması yüzünden ortaokula giden çocuğun depresyona girdiği ve aşırı dozda ilaç alarak kendisini öldürmeye çalıştığı belirtildi.

Image caption İngiltere'deki bir okulun tecrit odası

Kent bölgesindeki okulun, intihar girişiminden sonra Ocak ortasından beri her gün tecrit odasında tutulan çocuğun cezasına son verdiği belirtiliyor.

Tecrit odasının kurallarına uymadığı için yine aynı cezaya çarptırılan ve cezası katlanarak 35 güne çıkan başka bir öğrencinin de depresyon ilaçları almaya başladığı belirtiliyor.

Image caption İngiltere'de yüzlerce okulda tecrit odaları bulunuyor

Yasada, tecrit odalarıyla ilgili bir düzenleme mevcut değil. Ancak Bakanlığın yönergesinde çocukların makul sürelerde bu odalarda tutulabileceği belirtiliyor. Yönergede, bu disiplin cezasının çocukların fiziki ve ruhsal sağlığını etkilememesi gerektiğinden söz ediliyor.