Dünyadaki hava kirliliği yüzünden 'çocukların yaşam beklentisi 20 ay kısalıyor'

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2019 Küresel Hava Durum raporu, hava kirliliği sonucu bugün dünyaya gelen bir çocuğun ortalama yaşam beklentisinin 20 ay kısaldığını ortaya koydu.

Raporda, havadaki zehirli maddelere uzun süreyle maruz kalmanın sıtma hastalığı, alkol, kötü beslenme ya da trafik kazalarına göre daha fazla insanın ölümüne neden olduğu belirtildi.

Aynı rapora göre Güney Asya, hava kirliliğinin insan yaşamını en çok etkilediği bölgelerin başında geldi.

2017 yılında Hindistan'da 1,2 milyon kişi hava kirliliğine bağlı hastalıklar sonucu yaşamını yitirdi. Pakistan ve Bangladeş hava kirliliğinin kamu sağlığını en çok etkilediği diğer ülkeler.

5 milyon ölümlü vaka

Güney Asya'da, trafik ve sanayi fabrikalarının saldığı zehirli hava evlerde kullanılan yakıtların yol açtığı kirlilik ile birleşerek havadaki zehri katlanmasına neden oluyor.

Bölge nüfusu, ısınma ve yemek pişirmek için hâlâ odun ve kömür gibi biyoyakıtları kullanıyor.

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Küresel raporda, 2017'de dünya çapında görülen 5 milyona yakın ölümlü vakanın hava kirliliğiyle bağlantılı felç, diyabet, akciğer kanseri ve kalp krizi gibi hastalıklardan kaynaklandığı belirtiliyor.

Rapora göre, bugün doğan bir çocuğun yaşam beklentisi, havadaki zehirli gazları uzun süreli olarak sorulması sonucu ortalama 20 ay azalıyor.

Akciğer hastalıkları ilk sırada

Aynı rapora göre, Güney Asya'da hava kirliliği çocukların yaşam süresinden 30 ay çalarken, Nijer, Kamerun ve Nijerya gibi Sahraaltı Afrika ülkelerinde bu süre 24 ay olarak kayda geçti. Gelişmiş ülkelerde ise bu süre 5 aydan az.

Telif hakkı Getty Images Image caption Hindistan hava kirliliğinin günlük yaşamı en çok etkilediği ülkelerden biri.

Raporda ayrıca, dünyada hava kirliliğine bağlı ölümlerin yüzde 41'inin akciğer hastalıkları, yüzde 20'sinin tip 2 diyabet, yüzde 19'unun akciğer kanseri, yüzde 16'sının iskemik kalp hastalıkları, yüzde 11'inin de felçten kaynaklandığı belirtildi.

Hava kirliliğini ölümcül hale getiren başlıca maddeler, PM2.5 olarak adlandırılan havadaki 2.5 mikrondan küçük partiküler.

Bu parçacıklar akciğer ve dolaşım sistemimize nüfuz ederek ölümcül hastalıkları beraberinde getirebiliyor.